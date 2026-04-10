Muž sa zľakol policajtov zo Šurian a prehodil pred nimi krabicu cez plot. Otvorili ju a našli prekvapenie

Policajti zo Šurian odhalili muža, ktorý sa pokúšal zbaviť nelegálnych cigariet. V obci Tvrdošovce preverovali informácie k prípadu. Pri komunikácii s osobou spozorovali neznámeho muža, ktorý náhle vybehol z rodinného domu. V ruke držal kartónovú krabicu, ktorú prehodil cez plot na susedný pozemok, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Poriadna nádielka cigariet
Policajti sa skontaktovali so susedom, aby preverili obsah krabice. Po otvorení zistili, že sa v nej nachádza 490 kusov cigaretových škatuliek bez kolkového označenia.
Následne 30-ročný muž, ktorý prehodil krabicu cez plot, uviedol, že sa zľakol policajtov pred domom a nelegálnych cigariet sa chcel zbaviť. Na miesto privolali výjazdovú skupinu Finančnej správy SR, ktorej príslušníci prevzali riešenie prípadu.
Nahlásiť chybu v článku