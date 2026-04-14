Muž sa obnažoval pri detskom ihrisku v Banskej Bystrici. Zadržala ho polícia

V Banskej Bystrici sa v utorok v okolí detského ihriska pohyboval podozrivý muž, ktorý sa mal na verejnosti obnažovať. Na miesto bola privolaná polícia, muža po príchode zadržali. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Polícia v utorok dostala oznámenie o podozrivom mužovi, ktorý sa pohyboval na ulici THK pri detskom ihrisku. „Muž sa mal podľa svedkov na verejnosti obnažovať. Osoba bola na mieste políciou zadržaná a obmedzená na osobnej slobode,“ priblížila polícia s tým, že v súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie vo veci výtržníctva.
Odporúčané články
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Najnovšie články
