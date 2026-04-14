V lesoch nad mestom sa objavil medveď, do prírody choďte opatrne. Šelmy si značkujú teritórium

Mestská polícia v Nitre a Štátna ochrana prírody (ŠOP) upozorňujú ľudí na výskyt medveďa na Zobore. Medveď bol spozorovaný v lesnej oblasti nad Nitrou, v blízkosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, približne 150 metrov od konečnej zastávky mestskej hromadnej dopravy.
Koncom marca upozornil náhodný turista na strom poškodený pazúrmi medveďa. Zásahový tím ŠOP potvrdil značkovanie teritória medveďom hnedým. Na mieste boli nájdené chlpy a odobraté vzorky.
Medveď sa pohybuje v lokalitách Zobor, Meškov vrch, Žibrica a v okolí kostolíka v Dražovciach. Približne 80 kilogramov vážiaci jedinec bol naposledy spozorovaný 4. apríla na Meškovom vrchu. Podľa dostupných údajov sa v oblasti môže pohybovať viac jedincov medveďa, upozornila nemocnica. Polícia žiada verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v tejto lokalite.
