Odborník na závislosti: Počet gamblerov na Slovensku desivo narastá, prvým krokom k hazardu môžu byť aj hry

Online hazard je dostupnejší, než kedykoľvek predtým. Nový prieskum ukázal, že Slováci doň ročne nalejú stovky miliónov eur – až 711 miliónov v roku 2023. Čoraz viac hráčov pritom siaha po nelicencovaných zahraničných stránkach, čo vedie k strate kontroly, vyššiemu riziku závislosti a zároveň pripravuje štát o desiatky miliónov eur ročne. Aj keď hazardné hry na internete môžu na prvý pohľad pôsobiť neškodne, čoraz viac odborníkov upozorňuje na ich vážny vplyv na duševné zdravie a životy ľudí.

O tom, ako rýchlo môže vzniknúť závislosť od online hazardu, prečo je internetové hranie často nebezpečnejšie než to „kamenné“, kto je najviac ohrozený a aké sú možnosti liečby, sme sa rozprávali s Mgr. et Mgr. Rastislavom Žemličkom, MPH – adiktológom a riaditeľom sociorehabilitačnej starostlivosti Sanatória AT, ktorý sa venuje starostlivosti o závislých.

V posledných rokoch sme svedkami prudkého nárastu online hazardu. Ako vnímate tento trend z pohľadu adiktológa?

Tento trend je dôsledok doby, ktorú žijeme. Sme ovplyvňovaní až masívnou propagandou zo strany rôznych stávkových spoločností, herní alebo kasín. V prvom rade ide o reklamu, ktorú ako prvú konzumujeme, a tá nás de facto ďalej ovplyvňuje v správaní.

Na jednej strane teda máme nárast, na strane druhej sa úrady – konkrétne Úrad pre reguláciu hazardných hier – snažia vyvíjať tlak upozorňovaním na vážne následky užívateľov propagáciou bezpečného hrania, resp. na možné rizikové správanie v súvislosti s touto aktivitou a ich možné následky. Podľa čísiel, ktoré máme za posledné dva roky, ide o nárast takmer o jednu tretinu, pokiaľ ide o počet Slovákov, ktorí prehrali. Tieto čísla teda pravdepodobne ešte porastú.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 800 900

Ako vnímate súčasný stav, sú na tom horšie mladí alebo starší? Prečo hazard riešia najmä muži a nie ženy?

To správanie súvisí predovšetkým s tým, že je čoraz jednoduchšie a dostupnejšie dostať sa k hazardu v online priestore – najmä vďačným prostredníkom, používaním smartfónov. Najpočetnejšia skupina sú produktívni mladí ľudia vo veku 18 – 35 rokov, pričom dominujú muži.

Na druhej strane, samosprávy obmedzujú kamenné prevádzky, takže trh sa mení a zároveň tým aj správanie užívateľov. Starší a menej vzdelaní obyvatelia skôr preferujú kamenné prevádzky, zatiaľ čo mladšia, produktívna generácia inklinuje k online priestoru. Je to pohodlné, a výhodné aj v čase, pretože kedykoľvek môžu s týmto prostredím komunikovať, a to bez rušivých prvkov, ktoré by ich mohli odradiť.

Aké sú hlavné faktory, ktoré prispievajú k tomu, že mladí sa čoraz viac zapájajú do online hazardných hier?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného