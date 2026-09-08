Muž navštívil štát v Európe, ktorý neexistuje. Ochutnal vodku za 1 €, za obed v reštaurácii s Leninom dal 2,60 €

V Európe okrem populárnych dovolenkových destinácií nájdeme aj miesta z iného súdka. Miesta, o ktorých veľa ľudí nevie, a aj keď sa o ich existencii dozvie, nikdy ich nenavštívi. Jedným z nich je Podnestersko alebo Transnistria – krajina, ktorá neexistuje. Drew Binsky, muž, ktorý navštívil všetky krajiny sveta, si môže odškrtnúť aj túto zastávku a ako to na tomto mieste vyzerá, ukázal miliónom ľudí vo svojom videu. Prečo sa o Podnestersku hovorí ako o krajine, ktorá neexistuje, a kde sa nachádza?
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Podnestersko je neuznaný štát, ktorý sa zasekol v sovietskej ére, no ani samotné Rusko ho za štát nevníma. Separatistický región sa nachádza v Moldavsku, pri hraniciach s Ukrajinou. Tvári sa však ako samostatný štát – ak ho chcete navštíviť, budete musieť absolvovať „hraničnú kontrolu“, platí sa tu miestnou menou a má svoju vlastnú vládu. Cestovateľ Drew Binsky v úvode videa hovorí, že vstupuje na jedno z najzvláštnejších miest našej planéty, do krajiny, ktorá neexistuje.
Krajina, ktorá neexistuje ani na mape
„Nikdy ste o nej nepočuli, pretože ju nenájdete na mape,“ približuje Drew. „Aké je to žiť v krajine, ktorú všetci na svete považujú za falošnú?“ Rozhodol sa pátrať po odpovedi na túto otázku ako jeden z mála turistov – ročne sem zavíta menej než 500 ľudí, ktorí Podnestersko navštívia.
Po prekročení „hranice“ z Moldavska Drew zhodnotil, že to v Podnestersku vyzerá, akoby sa vrátil späť do Sovietskeho zväzu. Vybral sa do Tiraspolu, ktoré je hlavným mestom neuznanej Podnesterskej moldavskej republiky, no pozrel sa aj na život v miestnej dedine.
Zaujala ho miestna sovietska architektúra a po návšteve kina, ktoré zamrzlo v roku 1950, Drew zhodnotil, že Podnestersko je jediné miesto na svete, kde sa budete cítiť ako v Sovietskom zväze aj dnes. Porovnal ho s krajinami ako Uzbekistan, Arménsko či Gruzínsko s tým, že tie sa odvtedy posunuli ďalej, avšak toto miesto nie.
Ako vyzerá miestna reštaurácia?
Navštívil aj miestnu reštauráciu, ktorá bola plná domácich a nechýbala tu busta Lenina. Stretol tu aj turistov z Lotyšska, ktorí zhodnotili, že to, čo v Podnestersku zažívajú, je vlastne aj ich história, no sú veľmi radi, že už sú súčasťou západného sveta.
Pri výbere jedla s bufetovým stolovaním Drew usúdil, že sa cíti, akoby mu servírovala jedlo ruská babička. Obed aj s polievkou a vodou ho stál v prepočte 2,60 eura.
Miniatúrne bankovky a plastové mince
Drew ukázal aj peniaze, s ktorými nezaplatíte nikde inde na svete, iba v Podnestersku, ktoré oficiálne ani neexistuje. Platidlá sa nazývajú ruble, ale sú iné než tie ruské. Bankovky sú malé a mince plastové, vyzerajú, akoby skôr pochádzali zo spoločenskej hry než skutočné platidlo.
Drewa prekvapilo aj to, že na ulici videl veľa mladých ľudí, na čo mu jeho miestny sprievodca povedal, že ak si ľudia nájdu spôsob, ako si zarobiť, miestny život vie byť veľmi lacný. Bežne sa stáva, že ľudia, ktorí žijú v Podnestersku, chodia pracovať do Moldavska.
Ochutnal „najlacnejšiu vodku na svete“
V jeden moment cestovateľ ukázal obrovskú bustu Lenina a zároveň opísal, že na ulici videl na plagátoch aj Steva Jobsa či Selenu Gomez.
Opísal aj najväčšiu spoločnosť v Podnestersku, ktorá nesie názov „Sheriff“. Vznikla v roku 1993 a stojí za ňou dvojica bývalých policajtov. Zahŕňa supermarkety, televízne kanály aj futbalový tím. Pre mnohých je však ultimátnym symbolom korupcie a kontroly.
Drew supermarket Sheriff aj navštívil a našiel tu fľašu vodky v prepočte za 1,10 eura a nazval ju „najlacnejšou vodkou na svete“. Dokonca ju aj ochutnal a priznal, že je silná.
Počas spoznávania Podnesterska zavítal aj do domácnosti miestnej „bábušky“, kde na vlastné oči videl, ako si tu miestni žijú. Zaujalo ho spracovanie hrozna na víno a ukázal aj miestnu latrínu. Celkovo sa mu dedinský život v Podnestersku zdal sympatický – pokojný a plný zdravého ovocia.
Cestovateľ v závere zhodnotil, že Podnestersko je časovou kapsulou a v politickom vákuu tu žijú ľudia, ktorí sa snažia nájsť spôsob, ako žiť. A aj keď toto miesto navštívi ročne len pár ľudí, podľa Drewa nás má čo naučiť.
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