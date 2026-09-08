„Je neprirodzený a ukričaný.“ Divákom 5 proti 5 sa nepáči nový moderátor Andy Kraus, Bičana nenahradí

Po rokoch sa na televízne obrazovky vrátila obľúbená relácia 5 proti 5. Diváci sa na jej návrat tešili, no spolu s dobre známym formátom prišla aj výrazná zmena. Andreja Bičana, ktorý bol s reláciou dlhé roky neodmysliteľne spätý, vystriedal Andy Kraus. A práve jeho výkon sa po prvých častiach stal terčom kritiky na sociálnych sieťach.
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Návrat 5 proti 5 so sebou priniesol poriadnu dávku nostalgie. Relácia, ktorú si mnohí diváci spájajú s Andrejom Bičanom, sa po pauze opäť objavila na obrazovkách. Spolu s ňou však prišla aj nová éra. Za moderátorský pult sa tentoraz postavil Andy Kraus, ktorý dostal neľahkú úlohu, pričom na režisérsku stoličku si sadol Peter Marcin.
Nadviazať na moderátora, ktorý sa s reláciou spájal celé roky, nie je jednoduché. Bičan bol známy svojimi pohotovými reakciami, humorom a schopnosťou robiť si žarty zo situácií priamo počas vysielania. A práve táto atmosféra podľa niektorých divákov novej verzii zatiaľ chýba.
Vraj do relácie nepatrí
Už po prvých odvysielaných častiach sa na sociálnych sieťach začali objavovať reakcie divákov. A mnohé z nich sa niesli v znamení porovnávania nového moderátora s jeho predchodcom. Kým niektorí diváci dali Krausovi šancu a pripustili, že si na jeho štýl ešte len musia zvyknúť, ďalší boli podstatne kritickejší.
Bohužiaľ, viac reakcií bolo negatívnych. Jeden z komentujúcich svoj názor vyjadril mimoriadne stručne a bez okolkov: „Bičana vrátiť do relácie 5 proti 5. Andy Kraus absolútna 0.“
Ďalší divák síce priznal, že Bičan mu nebol sympatický, no podľa neho mal program v minulosti oveľa väčšiu energiu: „Dobrý pokus nahradiť p. Bičana Andym Krausom, no akosi to nevyšlo. Bičana síce nemusím, ale predtým to malo aspoň nejakú šťavu, drive. Za mňa toto nie. Kraus je dobrý tak akurát do Kutil s.r.o., Uragán, Susedia. Do toho komentár Petra Marcina. A ešte hudobná vložka. Celé zlé toto.“
Iná diváčka súhlasí. „5 proti 5 = Andrej Bičan!!! Veľmi radi sme reláciu pozerali v minulosti a pravidelne. Nový moderátor tam nepasuje. Naspäť Bičana a zvýši sa vám sledovanosť,“ poznamenala. Zdá sa teda, že pre časť publika bol Bičan viac než iba moderátor. Jeho osobnosť sa podľa nich stala súčasťou samotnej identity relácie a jeho odchod je preto citeľný.
Vyčítajú mu nervozitu aj neprirodzený prejav
Kritika však nesmerovala iba k tomu, že Kraus nie je Bičan. Niektorí komentujúci sa zamerali priamo na jeho prejav pred kamerami a tvrdia, že pôsobil neprirodzene alebo neisto. „Vôbec mu to nesedí, všetko nasilu, chytanie nosa, nervozita, neistota,“ uviedla pozorná diváčka.
Iný komentár bol podstatne kratší a výstižnejší: „Trápny.“ A ďalšia diváčka bola rovnako jednoznačná: „Vôbec mu to nejde vymeniť za Bičana.“ Mnohí by reláciu chceli sledovať, no nový moderátor im to podľa vlastných slov sťažuje: „Chcela by som pozerať, ale nedá sa. Je neprirodzený, ukričaný, celé zle.“
Krausov vzhľad či jeho gestá si všimol aj iný divák, ktorý zašiel do detailov: „Má problém s dutinami, vkuse si chytá nos. A čo ma úplne znechutilo, snaží sa napodobniť Bičanov šmrnc! Ale prečo by mal napodobňovať, nech si nájde svoj štýl. A prosím vás, upravte ho. Vyzerá, akoby mal vo vrecku od rána ešte zabudnutú zubnú kefku.“
Či už ide o oprávnenú kritiku alebo príliš prísne hodnotenie po prvých častiach, jedno je isté – diváci si Krausov prejav všimli.
Schytal to aj ako herec či scenárista
Niektoré reakcie boli ešte ostrejšie a dotkli sa Krausovej práce celkovo. „Je to hrozný herec a ešte horší moderátor,“ napísal jeden muž. Ďalší komentujúci zase narážal na Krausovu dlhoročnú tvorbu: „Slávny scenárista Kraus tak padol, že berie aj moderovanie?“
A objavila sa aj reakcia, ktorá skôr vyjadrovala ľútosť než hnev: „Chudák, veď sa iba trápi.“ Takéto reakcie ukazujú, že časť publika si k novému moderátorovi cestu zatiaľ nenašla. Pri niektorých komentároch pritom nejde iba o porovnanie s Bičanom, ale o samotný spôsob, akým Kraus reláciu vedie.
Nie všetci chcú Bičana späť
Napriek množstvu negatívnych reakcií sa však medzi komentármi objavili aj úplne opačné názory. Niektorí diváci nechápu, prečo sa časť publika proti zmene tak výrazne búri. Jedna diváčka odkázala kritikom: „Ale čo sa tu všetci zavzdušňujete, nastala zmena, tak je zmena a je to celkom dobré. Kraus je taký, aký je, a Bičan bol, aký bol, zmena je život. Kto sa chce dívať, nech sa díva, kto nechce, nech prepne.“
Ďalší divák dokonca tvrdí, že výmena moderátora programu len prospela: „Konečne vymenili Bičana a má to väčšiu sledovanosť.“ A objavil sa aj názor, ktorý ide proti väčšine kritických komentárov: „Teraz to je oveľa zábavnejšie. Predtým to bolo veľmi suché.“
Dajú mu šancu?
Je teda zrejmé, že ani medzi divákmi neexistuje úplná zhoda. Kým jedni si návrat 5 proti 5 bez Bičana nedokážu predstaviť a Kraus ich nepresvedčil, iní nového moderátora vítajú a dokonca tvrdia, že relácia je vďaka nemu lepšia.
Či si teda Kraus postupne získa aj väčšinu kritikov, alebo sa volanie po Bičanovi bude ozývať aj naďalej, ukážu až ďalšie časti. Zatiaľ však platí, že najväčšou otázkou nového 5 proti 5 nie je to, ktorá rodina uhádne viac odpovedí, ale či si Andy Kraus dokáže získať divákov na svoju stranu.
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