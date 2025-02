Muž natrel dvere auta kuchynským olejom: Sľubuje, že tento trik vám pomôže lepšie zvládnuť zimné mesiace

Zima so sebou prináša nielen nádhernú snehovú krajinu, ale aj množstvo problémov s autom. Jedným z najčastejších je zamŕzanie dverí, ktoré môže poriadne skomplikovať ranný odchod do práce. Ak sa nechcete trápiť s násilným otváraním dverí, môžete vyskúšať tento jednoduchý trik s kuchynským olejom.

Keď teploty klesnú pod nulu, gumené tesnenia na dverách auta majú tendenciu priľnúť k rámu auta a ak na ne napadne sneh alebo dážď, ľahko zamrznú. Predísť tomu môžete tak, že večer pred očakávaným ochladením jednoducho vezmete jedlý olej a natriete ním vonkajšie gumené okraje dverí.

Dvere auta natrel kuchynským olejom

Na videu môžeme vidieť, ako muž, na YouTube známy ako @allstate, natrel dvere svojho auta kuchynským olejom a následne to utrel kuchynskými utierkami. Tento bizarný trik má podľa neho údajne pomôcť so zamrznutými dverami auta, ktoré sa v zime zvyknú zaseknúť.

Toto video na YouTube má takmer 7-tisíc pozretí, muž je z triku nadšený, tvrdí, že to funguje.

Muž vo videu tvrdí, že olej má vytvoriť ochrannú vrstvu, ktorá zabráni prilepeniu tesnenia k dverám a minimalizuje riziko zamrznutia. Olej vraj pôsobí ako lubrikant a sťažuje tvorbu ľadu. Muž sľubuje, že vďaka tomuto triku ráno nebudete musieť bojovať s násilným otváraním auta v treskúcom mraze.

Pred dvomi rokmi v zime sme mali opačný problém, nevedeli sme dvere auta zatvoriť. Preto nám vtedy jeden automechanik z Oravy poradil účinné riešenie — do striekačky sme natiahli nemrznúcu zmes určenú do ostrekovačov a aplikovali ju priamo do piestov kľučky. Tento trik fungoval okamžite a odvtedy sme ho používali vždy, keď sa objavil podobný problém.