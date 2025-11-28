Po návrate z dovolenky mu prišiel šialený účet 98 519 €: Drobný omyl ho mohol stáť viac než záloha na dom

Chceli zoznámiť svoje 10-, 16- a 18-ročné deti s príbuznými. Výlet začali v New Yorku, pokračovali do Atlanty a ukončili ho v známom floridskom zábavnom parku Walt Disney World. V septembri, dva týždne po návrate, dorazila studená sprcha: vyúčtovanie za telefón. Podľa operátora mali zaplatiť závratných 86 273 libier – čo je v prepočte približne 98 519 eur.
Pred výletom si rodina kúpila špeciálnu eSIM kartu, ktorá pripája mobil do siete a je určená priamo na tento typ ciest, píše MailOnline. Rodina z Wokinghamu v grófstve Berkshire urobila všetky preventívne kroky, aby sa vyhla astronomickému účtu. Ako sa však zdá, neboli dostačujúce.
Viac ako záloha za dom
„Keď som to zbadal prvýkrát, pomyslel som si, že asi neviem čítať,“ povedal Nurul, ktorý bol presvedčený, že ide o žart. „V tom čase som mal práve hovor na Zoome a ľudia videli, ako som zbledol.“
Bežnú zmluvu mal s operátorom O2, obchodnú dohodu uzavrel muž s Currys Business. Účet, ktorý dorazil, pochádzal priamo od nich, nie od spoločnosti Airalo, dodávateľa dočasnej SIM karty. Fakturačné obdobie za viac ako dva mesiace obsahovalo dve účtenky – prvú za 72-tisíc libier (asi 82 269 eur), pri ktorej si Nurul myslel, že ide v skutočnosti o 720 libier (822 eur), a druhú za ďalších 16-tisíc (asi 18 282 eur).
„Nezmysel! To je viac ako záloha za môj dom!“ rozčuľoval sa.
Aby toho nebolo málo, operátor medzičasom zablokoval jeho mobilné číslo. „Bez akéhokoľvek upozornenia mi vypli číslo. Nikto mi o tom nepovedal. Ľudia sa ma snažili kontaktovať, ale jednoducho to nešlo,“ dodal.
