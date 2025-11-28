Po návrate z dovolenky mu prišiel šialený účet 98 519 €: Drobný omyl ho mohol stáť viac než záloha na dom

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Nurul Basher na prelome dvoch letných mesiacov vyrazil s rodinou na dovolenku do Spojených štátov.

Chceli zoznámiť svoje 10-, 16- a 18-ročné deti s príbuznými. Výlet začali v New Yorku, pokračovali do Atlanty a ukončili ho v známom floridskom zábavnom parku Walt Disney World. V septembri, dva týždne po návrate, dorazila studená sprcha: vyúčtovanie za telefón. Podľa operátora mali zaplatiť závratných 86 273 libier – čo je v prepočte približne 98 519 eur.

Pred výletom si rodina kúpila špeciálnu eSIM kartu, ktorá pripája mobil do siete a je určená priamo na tento typ ciest, píše MailOnline. Rodina z Wokinghamu v grófstve Berkshire urobila všetky preventívne kroky, aby sa vyhla astronomickému účtu. Ako sa však zdá, neboli dostačujúce.

Viac ako záloha za dom

„Keď som to zbadal prvýkrát, pomyslel som si, že asi neviem čítať,“ povedal Nurul, ktorý bol presvedčený, že ide o žart. „V tom čase som mal práve hovor na Zoome a ľudia videli, ako som zbledol.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by This Is Money (@thisismoney)

Bežnú zmluvu mal s operátorom O2, obchodnú dohodu uzavrel muž s Currys Business. Účet, ktorý dorazil, pochádzal priamo od nich, nie od spoločnosti Airalo, dodávateľa dočasnej SIM karty. Fakturačné obdobie za viac ako dva mesiace obsahovalo dve účtenky – prvú za 72-tisíc libier (asi 82 269 eur), pri ktorej si Nurul myslel, že ide v skutočnosti o 720 libier (822 eur), a druhú za ďalších 16-tisíc (asi 18 282 eur).

„Nezmysel! To je viac ako záloha za môj dom!“ rozčuľoval sa.

Aby toho nebolo málo, operátor medzičasom zablokoval jeho mobilné číslo. „Bez akéhokoľvek upozornenia mi vypli číslo. Nikto mi o tom nepovedal. Ľudia sa ma snažili kontaktovať, ale jednoducho to nešlo,“ dodal.

Žiadna SMS správa ani e-mail s upozornením

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac