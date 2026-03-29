Muž chcel pred bankou v Paríži odpáliť výbušniny: Minister vidí spojenie s udalosťami na Blízkom východe

Aktuálna správa
Michaela Olexová
SITA
Na mieste sa podľa polície nachádzala aj ďalšia osoba, ktorá mala útok natáčať na video, ktorej sa však podarilo utiecť.

Zmarený bombový útok na budovu parížskej pobočky Bank of America neďaleko bulváru Champs-Elysees súvisí podľa francúzskeho ministra vnútra Laurenta Nuňeza s aktuálnymi udalosťami na Blízkom východe.

Parížska polícia v sobotu skoro ráno zadržala podozrivého páchateľa, ktorý sa pred bankou chystal odpáliť podomácky vyrobené výbušniny. Zdroj z prostredia polícia pre agentúru AFP uviedol, že podozrivý sa priznal, že na vykonanie útoku bol naverbovaný prostredníctvom aplikácie Snapchat za odmenu 600 eur.

Nuňez: Spájam si to s akciami vykonanými v susedných krajinách

Nuňez pre spravodajskú stanicu BFMTV povedal, že mu incident pripomína podobné útoky, ktoré sa odohrali od vypuknutia blízkovýchodnej vojny aj v ďalších európskych krajinách.

„Spájam si to s akciami vykonanými v susedných krajinách,“ uviedol a dodal, že sa k nim prihlásili „malé skupiny odvolávajúce sa na konflikt“.

Začiatkom marca holandské úrady oznámili, že štyria mladí ľudia zadržaní pre podozrenie z odpálenia výbušného zariadenia pred synagógou v Rotterdame mohli byť naverbovaní Iránom.

Vo Veľkej Británii sa málo známa skupina napojená na Irán prihlásila k zodpovednosti za minulotýždňový podpaľačský útok v Londýne na štyri dobrovoľnícke sanitky prevádzkované židovskou organizáciou.

