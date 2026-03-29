Muž chcel pred bankou v Paríži odpáliť výbušniny: Minister vidí spojenie s udalosťami na Blízkom východe

Zmarený bombový útok na budovu parížskej pobočky Bank of America neďaleko bulváru Champs-Elysees súvisí podľa francúzskeho ministra vnútra Laurenta Nuňeza s aktuálnymi udalosťami na Blízkom východe.
Parížska polícia v sobotu skoro ráno zadržala podozrivého páchateľa, ktorý sa pred bankou chystal odpáliť podomácky vyrobené výbušniny. Zdroj z prostredia polícia pre agentúru AFP uviedol, že podozrivý sa priznal, že na vykonanie útoku bol naverbovaný prostredníctvom aplikácie Snapchat za odmenu 600 eur.
Nuňez: Spájam si to s akciami vykonanými v susedných krajinách
Na mieste sa podľa polície nachádzala aj ďalšia osoba, ktorá mala útok natáčať na video, ktorej sa však podarilo utiecť.
Nuňez pre spravodajskú stanicu BFMTV povedal, že mu incident pripomína podobné útoky, ktoré sa odohrali od vypuknutia blízkovýchodnej vojny aj v ďalších európskych krajinách.
🚨🇫🇷🇺🇸 A terror attack on a Bank of America branch in Paris was stopped overnight.
Two suspects tried to blow up a homemade bomb outside the branch, which had already been under watch after threats.
One got arrested right there. The other is still on the run.
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 28, 2026
„Spájam si to s akciami vykonanými v susedných krajinách,“ uviedol a dodal, že sa k nim prihlásili „malé skupiny odvolávajúce sa na konflikt“.
Začiatkom marca holandské úrady oznámili, že štyria mladí ľudia zadržaní pre podozrenie z odpálenia výbušného zariadenia pred synagógou v Rotterdame mohli byť naverbovaní Iránom.
Vo Veľkej Británii sa málo známa skupina napojená na Irán prihlásila k zodpovednosti za minulotýždňový podpaľačský útok v Londýne na štyri dobrovoľnícke sanitky prevádzkované židovskou organizáciou.
