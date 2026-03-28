V roku 2008 predpovedal veľkú krízu: Známy ekonóm teraz hovorí, že sa blíži ešte niečo desivejšie

Reprofoto: Youtube/New Economic Thinking

Nina Malovcová
Riziká sa hromadia a prepájajú, tvrdí analytik.

Finančná kríza z roku 2008 patrí medzi najväčšie ekonomické otrasy moderných dejín. Spôsobila krachy veľkých firiem, prudký nárast nezamestnanosti aj výrazné zadlženie štátov. Podľa amerického ekonóma Richarda Bookstabera však môže ísť len o slabý odvar toho, čo môže prísť najbližšie roky.

Ako uvádza denník The New York Times, analytik, ktorý pred viac ako 15 rokmi upozornil na blížiacu sa finančnú krízu, dnes varuje pred ešte vážnejším scenárom. Tvrdí, že súčasné podmienky sú z pohľadu rizika výrazne nebezpečnejšie než pred rokom 2008.

Kombinácia rizík môže spustiť dominový efekt

Bookstaber poukazuje na viacero faktorov, ktoré môžu destabilizovať globálnu ekonomiku. Medzi hlavné hrozby zaraďuje súkromné úvery, rýchly rozvoj umelej inteligencie, vývoj na akciových trhoch a geopolitické napätie.

„Vrátili sme sa do obdobia rizík. Potenciálny konflikt na Taiwane môže viesť k nedostatku polovodičov, ktoré sú zásadné pre umelú inteligenciu, a to pocítia investori,“ uviedol. Podľa neho ide o navzájom prepojené problémy. Práve ich kombinácia môže spôsobiť reťazovú reakciu, ktorá sa vymkne kontrole.

Ilustračná foto: Unsplash

Ekonóm zároveň upozorňuje, že poučenia z krízy v roku 2008 dnes nemusia byť použiteľné. Súčasná situácia je podľa neho unikátna a prináša nové typy rizík. „To, čo teraz vidíme, je nová éra. Umelá inteligencia je niečo, čo sme predtým nepoznali. Súkromné úvery sú nové a trhy nie sú dostatočne overené. Nemyslím si, že sa vieme vrátiť do minulosti a poučiť sa z nej,“ vysvetlil.

Kríza môže byť hlbšia aj dlhšia

Podľa Bookstabera môže byť budúca ekonomická kríza nielen intenzívnejšia, ale aj dlhodobejšia než tá z roku 2008. Rozhodujúci bude najmä rozsah poklesu finančných trhov. Pripomenul, že finančná kríza v roku 2008 sa začala prasknutím realitnej bubliny v USA, čo následne viedlo ku kolapsu významných finančných inštitúcií, masívnym zásahom vlád a rekordnej nezamestnanosti. Podľa neho však problém nebol len v samotnej bubline.

„To, čo premenilo kolabujúci trh s nehnuteľnosťami na takmer úplný kolaps globálneho finančného systému, bola architektúra, ktorá bola okolo neho vybudovaná,“ dodal.

