Multimiliónová spoločnosť zvažuje odchod zo Slovenska: Pixel Federation od nás „vyháňa“ transakčná daň aj reči o vystúpení z EÚ

Pixel Federation má za sebou niekoľko turbulentných rokov. Multimiliónová spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom mobilných hier, sa počas posledného roka venovala najmä prijatiu vlastných „konsolidačných“ opatrení. Situácia na Slovensku ich však doviedla k plánovaniu scenára, v ktorom opustia Slovensko, šéf Pixelu Daniel Duranka to povedal v rozhovore pre Forbes. Spolu s nimi by odišli aj veľké sumy, ktoré zaplatia na daniach či na odvodoch.

Len na transakčnej dani ročne zaplatia približne 100-tisíc eur, povedal Duranka v rozhovore. To však nie je jediný dôvod, prečo zvažujú presun firmy do zahrančia, konkrétne do Českej republiky.

Dôvodom je celková politická situácia, reči o vystúpení z EÚ či z NATO, ale aj „priateľstvo“ štátnych funkcionárov s extrémistami. „Nie sme spokojní s politicko-spoločenskou situáciou na Slovensku a musím povedať, že táto téma u nás v práci intenzívne rezonuje. Možno budeme niečo otvárať, a to práve pre situáciu, aká tu je,“ povedal pre Forbes.

Chcú byť pripravení na všetko

Zatiaľ ide len o alternatívu, o ktorej uvažujú. Chcú však byť pripravení na každú situáciu. „Chceme byť pripravení na všetko. Pred rokom som hovoril, aby sme nešírili paniku. Ale aktuálne sa podľa mňa môže stať už prakticky čokoľvek,“ povedal.

„Dočkáme sa napríklad referenda o vystúpení z NATO? Alebo referenda o vystúpení z EÚ? Rozháňania protestov vodnými delami? Zatvárania opozičných lídrov? Bude „gaming“ braný ako hazard a uvalia naň 50-percentné dane? Už by ma naozaj neprekvapilo nič. Ako CEO beriem za svoju zodpovednosť rozmýšľať aj nad podobnými scenármi. Mojou úlohou je chrániť hodnotu našej firmy,“ dodal.

Ich zadnými dvierkami je práve Česká republika, ktorá je nám blízka nielen jazykovo, ale aj kultúrne a geograficky.

Pixel Federation má za sebou zaujímavý príbeh. Mladí nadšenci vybudovali spoločnosť svetových rozmerov. Ich hry hrajú milióny ľudí po celom svete a firme sa tak darí prinášať na Slovensko „zahraničné peniaze“. Už roky majú obrat v desiatkach miliónov eur.