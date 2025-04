Jaroslav Naď exkluzívne: Ak nevyhrajú demokratické strany, čakajú nás posledné slobodné voľby. Slovensko stojí na okraji

Vláda Roberta Fica nakupuje nezmysly, míňa peniaze na bludy, zvyšuje si platy, rozdáva renty a ľuďom zvyšuje dane. Na to, aby sa situáciu na Slovensku podarilo stabilizovať, bude treba minimálne dve volebné obdobia prozápadnej, prodemokratickej a zodpovednej vlády. Myslí si to bývalý minister obrany Jaroslav Naď, dnes predseda strany Demokrati.

„Robert Fico sľuboval pokoj a koniec chaosu, no odkedy prišiel, zažívame taký chaos, ako nikdy predtým. Myslím si, že ľudia to už pochopili a Fico samotný si uvedomuje, že končí,“ povedal v rozhovore pre interez.

Okrem toho nás podľa neho koaličný trojlístok ťahá od spojencov a v prípade, že by sa Putin rozhodol zaútočiť na Slovensko, zo strany súčasnej vlády by dostal ešte aj pozvánku.

Hrozba z Ruska

Briti, Nemci, Francúzi a aj celé Pobaltie sa pripravujú na to, že v momente, keď Rusko dostane čo i len milimetrový priestor, zaútočí na niektorú z krajín NATO. Spravodajské služby vidia reálnu hrozbu. Aj preto sa pripravujú na ten najhorší scenár. Naopak, slovenský minister obrany Robert Kaliňák na pôde Poľska hovorí o tom, že Rus raz odíde a netreba sa mu brániť.

Slovensko pre svoju obranyschopnosť podľa Naďa nerobí takmer nič. Minister Kaliňák mal vyhodiť „stovky miliónov eur na letecké VIP taxíky, alebo staré vrtuľníky od jemu blízkeho zbrojára“. Slovenské ozbrojené sily však potrebujú adresné veľké investície a modernizáciu.

Informácie spravodajských služieb pritom mesiace pred napadnutím Ukrajiny zo strany Kremľa hovorili o plánovanom útoku. „V deň, kedy Rusi zaútočili, sme vedeli, že Putinovi vojaci nasadli do áut kúsok od hranice a čakajú na pokyn, kedy sa budú mať posunúť vpred,“ hovorí Naď.

Preto by podľa neho v prípade, že by bolo Slovensko v ohrození, spojenci podnikli opatrenia a posilnili by východnú hranicu NATO. Otázne však je, ako sa k tomu postaví vláda. „Obávam sa, že ak bude v tom čase na Slovensku vláda, aká tu je, nielenže budeme ľahkým cieľom, oni Putina ešte aj pozvú. Je dôležité, aby sa Ukrajina ubránila. Nie je to len fráza, že bojuje za bezpečnosť celej Európy,“ odkazuje.

Slovensko očami spojencov

Napriek tomu, že sme členom NATO, naše postavenie v spoločenstve i v rámci Európskej únie slabne. Niektorí členovia koalície hovoria o vystúpení z EÚ a NATO, europoslankyňa za Smer-SD na školách dáva prednášku o tom, čo by sme mali od únie pýtať pri vystúpení, ministrom cestovného ruchu a športu je Rudolf Huliak, ktorého strana má vystúpenie z Aliancie a EÚ v programe. Toto všetko podľa Naďa o nás vytvára veľmi zlý obraz vo svete.

„Ako bývalý minister mám stále kontakty so svojimi bývalými kolegami v NATO a v EÚ, ale počúvam o tom, čo si iné krajiny hovoria o Slovensku aj ako poradca českej ministerky obrany. Je to nepríjemné. Slovenská republika je nedôveryhodný partner a spoločne s Maďarskom sme na úplnom okraji. Nevolajú nás do tých najužších debát, ktorých sme počas našej vlády boli súčasťou. Vtedy sme hrali prvú ligu, dnes hráme tretiu okresnú súťaž,“ upozorňuje.

Okrem toho dodáva, že kým sa medzi ostatnými demokratickými krajinami formuje niečo ako EÚ+, Slovensko stojí mimo tohto zoskupenia. Aj preto je podľa neho nutné, aby všetci občania, ktorým záleží na budúcnosti, demokracii a spravodlivosti, urobili všetko pre to, aby ďalšie voľby neboli tými poslednými.

Tri scenáre

Slovensko podľa bývalého ministra obrany aktuálne stojí pred tromi možnými scenármi. Scenár číslo jeden, ten pozitívny, je vytvorenie prozápadnej, demokratickej a slušnej vlády, ktorá bude dbať na spravodlivosť. Tak sa, ako hovorí, opäť dostaneme tam, kde máme byť, medzi zodpovedných členov Únie a NATO.

V prípade, že v nadchádzajúcich parlamentných voľbách nedôjde k zostaveniu takejto vlády, jednou z možností je postupný úpadok krajiny a spoločnosti. „Krok po kroku by sme sa dostávali do horšej a horšej situácie, keď budú rozumní ľudia odchádzať a ostatní dajú dolu hlavu a budú žiť v porobe v systéme, ktorý sa bude tváriť ako demokratický, no s demokraciou nebude mať nič spoločné,“ hovorí.

Posledným, tým najnegatívnejším scenárom, sú podľa Naďa posledné spravodlivé a demokratické voľby, ktoré Slovensko zažije na dlhé obdobie. Znamenalo by to, že ak opäť vyhrá súčasný premiér Robert Fico „opäť s výraznou ruskou podporou“, že krajinu môže veľmi ľahko nasmerovať k diktatúre a vrátiť pred rok 1989. „Títo ľudia ako Huliak nás môžu vytiahnuť z Európskej únie,“ hovorí.

Priority vlády

“To, čo ľudia očakávajú od štátu, nie je obmedzovanie alebo nové dane. Chcú spravodlivosť. Tá musí byť alfou omegou. Rovnako aj bezpečnosť, obrana a istoty bežných ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nie sú schopní postarať sa sami o seba,” hovorí šéf Demokratov.

Ak tieto okruhy podľa neho rozmeníme na drobné, môžeme povedať, že treba okamžite znova zaviesť Úrad špeciálnej prokuratúry, zmeniť Trestný zákon, odpolitizovať bezpečnostné zložky a súdnictvo. V neposlednom rade je nutné postarať sa o tých, ktorí to potrebujú, vrátane malých detí.

Práve pri tom poslednom balíku, ktorým je starostlivosť, podľa neho Ficova vláda aktuálne zlyháva. Naráža na uniknutý oficiálny dokument z ministerstva financií, v ktorom sa píše o tom, že vláda plánuje deťom od 18 rokov, napriek tomu, že sú ešte na strednej škole, zobrať rodinné prídavky. “Rodinám vzali výhody a napriek konsolidácii zaviedli trinásty dôchodok. Čo bude ďalej?” pýta sa.

Upozorňuje, že by sme sa mali prikrývať takou perinou, na ktorú máme, no to, čo robí vláda Roberta Fica, je presný opak. “Nakupujú nezmysly, míňajú peniaze na bludy, zvyšujú si platy, rozdávajú renty, ale ľuďom zvyšujú dane. Z toho to však nezaplatia. Podnikatelia budú hľadať cestičky a na konci dňa bude zisk štátu ešte menší ako pred zavedením zmien,” upozorňuje.

“Budeme potrebovať dve a možno aj tri volebné obdobia na to, aby sa podarilo stabilizovať situáciu. Robert Fico sľuboval pokoj a koniec chaosu, no odkedy prišiel, zažívame taký chaos, ako nikdy predtým. Myslím si, že ľudia to už pochopili a Fico samotný si uvedomuje, že končí,” dodáva.