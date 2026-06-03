Mrazivý objav u našich susedov: Polícia našla v dome neďaleko Viedne zamurované telo ženy

V rakúskej obci Münchendorf južne od Viedne polícia objavila v stene domu zamurované telo mŕtvej ženy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hovorkyňa viedenskej prokuratúry informovala, že prípad v súčasnosti vyšetruje polícia a bola nariadená pitva. Bližšie informácie nezverejnila.
Bulvárny denník „Heute“ a denník „Kronen Zeitung“ informovali, že mŕtva bola v pokročilom veku.
Mohla byť mŕtva už niekoľko rokov
Podľa oficiálnych zdrojov vyšetrovateľom minulý týždeň pri vstupe do domu asistoval hasičský zbor. Žena nemala v Münchendorfe trvalý pobyt, no vlastnila tam dom. Vidiecka obec s približne 3 000 obyvateľmi sa nachádza v blízkosti rakúskeho hlavného mesta pri diaľnici A3.
Prokuratúra sa odmietla vyjadriť k medializovaným správam, podľa ktorých mohla žena zomrieť už pred niekoľkými rokmi. Hovorkyňa sa nevyjadrila ani k špekuláciám, že telo bolo v dome ukryté s cieľom poberať sociálne dávky vyplácané na jej meno.
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