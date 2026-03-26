Možno ste to netušili: Tri obľúbené TV stanice máte na celý mesiac zadarmo, nemusíte nič spraviť

Roland Brožkovič
Operátor svojim zákazníkom prináša aprílový bonus.

Televízni diváci sú zvyknutí, že v rámci svojich balíčkov raz za čas dostanú aj stanicu, za ktorú si neplatia. Väčšinou ide o súčasť promoakcie zo strany operátora či televízie, a prevažne len na určité obdobie, napríklad cez Vianoce.

S podobnou akciou teraz prišiel aj známy prevádzkovateľ internetu a televízie Satro, ktorý svojim predplatiteľom prináša februárový bonus v podobe voľného vysielania staníc FilmBox, Travel Channel a Spektrum home, píše informuje operátor na sociálnej sieti.

Tri úplne odlišné kanály

„V balíku MINI na vás aj v apríli čaká malá televízna ochutnávka z vyšších balíkov. Kanálové tipy obmieňame každý mesiac, aby ste si mohli pozrieť aj stanice, ktoré bežne v MINI nenájdete,“ napísalo Satro. Kanály by mali byť dostupné pre všetkých používateľov bez nutnosti o aktiváciu žiadať.

FilmBox je filmový kanál z portfólia SPI International, ktorý vysiela široký výber hollywoodskych aj európskych filmov rôznych žánrov. Ponúka kombináciu akčných trhákov, drám a komédií bez prerušovania reklamami počas filmov. Travel Channel je zas globálna televízia zameraná na cestovanie, expedície a spoznávanie svetových kultúr.

Programovú štruktúru tvoria dokumenty o exotických destináciách, kulinárske zážitky z ciest a tipy na dovolenky pre náročných aj dobrodruhov. Spektrum Home je naopak lifestylový kanál špecializovaný na bývanie, interiérový dizajn, architektúru a záhradkárstvo.

Vláda schválila ďalšiu zmenu: Od zajtrajšej polnoci budú platiť nové ceny nafty pre zahraničných vodičov

