Možno ste to netušili: Tri obľúbené TV stanice máte na celý mesiac zadarmo, nemusíte nič spraviť

Televízni diváci sú zvyknutí, že v rámci svojich balíčkov raz za čas dostanú aj stanicu, za ktorú si neplatia. Väčšinou ide o súčasť promoakcie zo strany operátora či televízie, a prevažne len na určité obdobie, napríklad cez Vianoce.
S podobnou akciou teraz prišiel aj známy prevádzkovateľ internetu a televízie Satro, ktorý svojim predplatiteľom prináša februárový bonus v podobe voľného vysielania staníc FilmBox, Travel Channel a Spektrum home, píše informuje operátor na sociálnej sieti.
Tri úplne odlišné kanály
„V balíku MINI na vás aj v apríli čaká malá televízna ochutnávka z vyšších balíkov. Kanálové tipy obmieňame každý mesiac, aby ste si mohli pozrieť aj stanice, ktoré bežne v MINI nenájdete,“ napísalo Satro. Kanály by mali byť dostupné pre všetkých používateľov bez nutnosti o aktiváciu žiadať.
FilmBox je filmový kanál z portfólia SPI International, ktorý vysiela široký výber hollywoodskych aj európskych filmov rôznych žánrov. Ponúka kombináciu akčných trhákov, drám a komédií bez prerušovania reklamami počas filmov. Travel Channel je zas globálna televízia zameraná na cestovanie, expedície a spoznávanie svetových kultúr.
Programovú štruktúru tvoria dokumenty o exotických destináciách, kulinárske zážitky z ciest a tipy na dovolenky pre náročných aj dobrodruhov. Spektrum Home je naopak lifestylový kanál špecializovaný na bývanie, interiérový dizajn, architektúru a záhradkárstvo.
Nahlásiť chybu v článku