Vláda schválila ďalšiu zmenu: Od zajtrajšej polnoci budú platiť nové ceny nafty pre zahraničných vodičov

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
Nová vyhláška rovná sa nové ceny.

Ministerstvo financií SR dnes zverejnilo vyhlášku, ktorou aktualizuje osobitnú cenu nafty, ktorá bude od piatkovej polnoci platiť pre vodičov zo zahraničia. Cena nafty bude 2,012 eur za liter paliva. Vláda SR takýmto spôsobom reaguje na aktuálnu situáciu a chráni domáci trh s palivami.

Nová osobitná cena nafty platí výlučne pre vozidlá registrované mimo územia Slovenskej republiky. Je určená na základe priemeru cien nafty v Česku, Poľsku a Rakúsku. Údaje o cenách v jednotlivých krajinách sú zo strany Európskej komisie (EK) zverejňované každý týždeň vo štvrtok a výpočet osobitnej ceny vychádza práve z týchto štatistických dát.

Nové ceny reagujú na okolité štáty

Osobitná cena nafty pre zahraničných vodičov bude na našich čerpacích staniciach platiť už od piatkovej polnoci. Cena motorovej nafty na Slovensku pre domácich vodičov je podľa údajov EK štvrtá najnižšia v celej EÚ a dosahuje priemer 1,573 eur za liter. Česko (1,934 €/l) a Poľsko (1,992 €/l) už atakujú hranicu 2 eurá za liter a v Rakúsku sa cena vyšplhala na 2,109 eur za liter.

„MF SR pozoruje dynamiku rastu cien pohonných látok v krajinách EÚ. V porovnaní s údajmi EK zverejnenými minulý týždeň sa napríklad cena nafty zvýšila v Česku o 19 centov a v Poľsku dokonca o 21 centov za liter. Slovensko zatiaľ výraznému tlaku na rast cien odoláva a to najmä vďaka opatreniam vlády,“ reagoval rezort v tlačovej správe.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zakáže vám niekto tankovať dvakrát? Obmedzenia síce platia, no takto naozaj fungujú pravidlá v praxi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Najnovšie články

