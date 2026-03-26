Vláda schválila ďalšiu zmenu: Od zajtrajšej polnoci budú platiť nové ceny nafty pre zahraničných vodičov

Ministerstvo financií SR dnes zverejnilo vyhlášku, ktorou aktualizuje osobitnú cenu nafty, ktorá bude od piatkovej polnoci platiť pre vodičov zo zahraničia. Cena nafty bude 2,012 eur za liter paliva. Vláda SR takýmto spôsobom reaguje na aktuálnu situáciu a chráni domáci trh s palivami.
Nová osobitná cena nafty platí výlučne pre vozidlá registrované mimo územia Slovenskej republiky. Je určená na základe priemeru cien nafty v Česku, Poľsku a Rakúsku. Údaje o cenách v jednotlivých krajinách sú zo strany Európskej komisie (EK) zverejňované každý týždeň vo štvrtok a výpočet osobitnej ceny vychádza práve z týchto štatistických dát.
Nové ceny reagujú na okolité štáty
Osobitná cena nafty pre zahraničných vodičov bude na našich čerpacích staniciach platiť už od piatkovej polnoci. Cena motorovej nafty na Slovensku pre domácich vodičov je podľa údajov EK štvrtá najnižšia v celej EÚ a dosahuje priemer 1,573 eur za liter. Česko (1,934 €/l) a Poľsko (1,992 €/l) už atakujú hranicu 2 eurá za liter a v Rakúsku sa cena vyšplhala na 2,109 eur za liter.
„MF SR pozoruje dynamiku rastu cien pohonných látok v krajinách EÚ. V porovnaní s údajmi EK zverejnenými minulý týždeň sa napríklad cena nafty zvýšila v Česku o 19 centov a v Poľsku dokonca o 21 centov za liter. Slovensko zatiaľ výraznému tlaku na rast cien odoláva a to najmä vďaka opatreniam vlády,“ reagoval rezort v tlačovej správe.
