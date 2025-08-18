Môžete prísť o internet: Veľký operátor ohlásil zmenu, platná bude už čoskoro. Ohrozená je jedna skupina ľudí

Na Slovensku sa definitívne končí jedna technologická éra. Mobilný internet tretej generácie, ktorý ešte pred rokmi znamenal revolúciu v tom, ako používame telefóny, sa stáva minulosťou. Posledný operátor, ktorý 3G stále udržiaval, začal sieť postupne vypínať.
Ako informuje portál Živé, operátor O2 v druhom kvartáli tohto roka ukončil prevádzku 3G siete v ďalších 12 okresoch. Ide o Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Michalovce, Nové Zámky, Pezinok, Poprad, Považskú Bystricu, Púchov, Rožňavu, Svidník, Starú Ľubovňu a Trenčín.
Proces vypínania začal ešte minulý rok a dnes už v mnohých regiónoch 3G úplne zmizlo. Dôvodom je efektívnejšie využitie frekvencií pre modernejšie siete 4G a 5G, ktoré prinášajú vyššiu rýchlosť, väčšiu kapacitu aj nižšiu odozvu.
Konkurenti už 3G dávno vypli
Technológia 3G bola na Slovensku spustená v roku 2006 a v tom čase znamenala veľký skok vpred. Umožnila rýchlejší internet a zmenila spôsob, akým používame mobilné telefóny. Dnes je však zastaraná. Orange vypol 3G sieť vo februári 2024, Telekom ešte v novembri 2023.
Do konca roka zmizne úplne
O2 plánuje, že do konca tohto roka 3G ukončí aj v zvyšných okresoch. Týka sa to napríklad Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša, Martina, Ružomberka, Zvolena či Piešťan.
Podľa mapy pokrytia už sieť v niektorých lokalitách dokonca prestala fungovať, hoci oficiálne vypnutie má prísť až neskôr. Uvoľnené frekvencie poslúžia na posilnenie 4G a ďalší rozvoj 5G. O2 uvádza, že jeho 5G je už dnes dostupné pre viac než 93 percent populácie.
