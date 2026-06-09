Monika Hilmerová prezradila, ako majú s Jarom zabehnutý chod domácnosti: Jednu vec robia každú nedeľu

Monika Hilmerová sa podelila o pohľad do svojho súkromia a fungovania v domácnosti. Naznačila, že spolu s manželom Jarom Bekrom majú zaužívaný vlastný systém, ktorý im pomáha zvládať každodenné povinnosti aj rodinný život bez zbytočného chaosu a napätia.
Herečka z obľúbeného dobového seriálu Dunaj, k vašim službám sa sem-tam rada so svojimi fanúšikmi podelí o niečo zo svojho súkromia. Hoci si ho stráži, nemá problém odkryť niečo z toho, čo sa deje za zatvorenými dverami ich hniezdočka lásky. Najnovšie prezradila v podcaste Mimóza, ako funguje ich spoločná domácnosť.
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Ako si delia povinnosti?
Ich spoločný život nie je len o práci a rodine, ale aj o každodenných drobnostiach, ktoré si vyžadujú vzájomnú dohodu, rešpekt a dobrú organizáciu. Napriek rušnému tempu života si dokážu nájsť spôsob, ako rozdeliť povinnosti tak, aby domácnosť fungovala bez zbytočných konfliktov a s čo najväčšou pohodou.
Obaja bývajú vyťažení, no i napriek tomu si našli svoj systém a hlavne vedia sa na seba spoľahnúť. “Práve tým, že Jaro teraz našťastie nie je až taký vyťažený, ako som bola napríklad ja, to vieme skĺbiť. Takže on vykrýval veľa vecí. Keď som musela odcestovať, staral sa o deti on,” odtajnila Monika Hilmerová, ktorá má po svojom boku milujúceho a zodpovedného muža.
Ako ďalej uviedla, majú zaužívanú jednu vec, ktorej sa držia. “Ale my sme tak už zvyknutí od malička našich detí, že sme si vždy nejakým spôsobom takmer vždy v nedeľu sadli s diármi a riešili: Ja mám vtedy to a to. Ty máš čo? Dobre, tak to urobíme takto. Ja si toto posuniem, ty vieš posunúť tamto. Takto sme sa vedeli striedať a fungovalo nám to. A asi to budem robiť celý život,” priznala sympatická blondínka.
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