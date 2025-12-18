Modlíme sa k Štúrovi, hovorí režisérka Solčanská: Ukázala ho ako svätý obrázok, z hrude mu vystupuje dvojkríž

Foto: Tina Botková

Zuzana Veslíková
Premiéry filmu sa dočkáme už čoskoro.

Už o niekoľko týždňov vstúpi do našich kín nový výpravný historický film s názvom Štúr. Tvorcovia sa rozhodli pripraviť jeho plagát v štýle svätého obrázka, a nie je to náhoda. 

„Z dejín ho poznáme ako revolucionára, bojovníka za slovenský jazyk, vzdelanca, básnika, buditeľa národa a muža veľkých činov. Čo však zostalo skryté? Aký bol Ľudovít Štúr mimo verejných gest? Čím žil a koho si pustil k sebe najbližšie? Čo v ňom horelo, čoho sa musel vzdať a prečo si zakázal milovať?“ Na tieto otázky bude hľadať odpoveď nová snímka z dielne režisérky Mariany Čengel Solčanskej, cituje tlačová správa.

„Štúr nemohol opätovať lásku, pretože akoby na ňu nemal vnútorný priestor, celé jeho bytie vypĺňalo presvedčenie, že musí pracovať aj zomrieť pre národ. Tomuto pocitu podriadil všetko a on postupne vytlačil všetko ostatné. Jeho osobný život dodnes vzbudzuje otázniky,“ priblížila Solčanská.

Inšpirácia svätým obrázkom nie je náhodná

Keďže do Štúra nevidíme, nevyhnutne si ho napĺňame obsahom, ktorý práve potrebujeme – ako spoločnosť, ako kultúra, ako národ, ako jednotlivec, ktorý sa pokúša vytvoriť si k nemu vzťah. Štúra sme si v panteóne patrónov Slovenska predsa posadili úplne hore: pomenovali sme po ňom ulice, námestia, mestá aj inštitúcie. Modlíme sa k nemu,“ dodala.

Na novom plagáte si Štúr akoby strhával košeľu, z ktorej vychádza slovenský dvojkríž, ktorý je naším národným symbolom. Jeho autormi sú Martin Bajaník a Matúš Bence.

Foto: Martin Bajaník a Matúš Bence

Ako sme vás už informovali, v postave Ľudovíta Štúra uvidia diváci Lukáša Pelča a úlohu jeho osudovej lásky Adely Ostrolúckej zverili tvorcovia debutujúcej študentke herectva Ivane Kološovej, ktorá sa objavila v seriáli Nemocnica.

V januári 2026 si Slovensko pripomenie 170. výročie úmrtia Štúra, ktorý zomrel ako 40-ročný na následky nešťastného postrelenia na poľovačke. Pri tejto príležitosti, konkrétne 15. 1., príde do kín aj nová snímka.

Tiekli nám slzy a po pár minútach sme si búchali po hlave: Videli sme nového…

