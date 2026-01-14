Množstvo ľudí dnes zbohatlo: Možno ste medzi nimi aj vy a ani o tom neviete. Cena tohto kovu brutálne vystrelila

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Cena zlata prekonala rekord.

Cena zlata zlomila v stredu ďalší rekord, keď dosiahla takmer 4640 USD za troyskú uncu (31,1 g). Rekord padol aj v prípade striebra, ktorého cena prvýkrát prekonala 90 USD/unca. Náladu na trhoch okrem pokračujúceho geopolitického napätia ovplyvnili aj údaje o vývoji inflácie v USA. Tie posilnili očakávania, že americká centrálna banka zníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 8.15 h SEČ 4632,03 USD (3974,63 eura) za uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast približne o 1 %. Počas stredajšieho obchodovania sa však nakrátko dostala na nové historické maximum 4639,42 USD/unca.

Obrovský nárast

Navyše, cena striebra prvýkrát prekonala hranicu 90 USD/unca a za prvé dva týždne tohto roka vzrástla už o takmer 27 %. Podporilo ju pokračujúce geopolitické napätie, klesajúce zásoby, výrazný priemyselný a investičný dopyt a najnovšie aj údaje z USA o vývoji inflácie.

Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v decembri medziročne o 2,7 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v novembri. Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla 2,6 %. Ani v tomto prípade sa inflácia nemenila, pričom ekonómovia počítali s jej zrýchlením na 2,7 %.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac