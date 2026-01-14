Množstvo ľudí dnes zbohatlo: Možno ste medzi nimi aj vy a ani o tom neviete. Cena tohto kovu brutálne vystrelila

Cena zlata zlomila v stredu ďalší rekord, keď dosiahla takmer 4640 USD za troyskú uncu (31,1 g). Rekord padol aj v prípade striebra, ktorého cena prvýkrát prekonala 90 USD/unca. Náladu na trhoch okrem pokračujúceho geopolitického napätia ovplyvnili aj údaje o vývoji inflácie v USA. Tie posilnili očakávania, že americká centrálna banka zníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.15 h SEČ 4632,03 USD (3974,63 eura) za uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast približne o 1 %. Počas stredajšieho obchodovania sa však nakrátko dostala na nové historické maximum 4639,42 USD/unca.
Obrovský nárast
Navyše, cena striebra prvýkrát prekonala hranicu 90 USD/unca a za prvé dva týždne tohto roka vzrástla už o takmer 27 %. Podporilo ju pokračujúce geopolitické napätie, klesajúce zásoby, výrazný priemyselný a investičný dopyt a najnovšie aj údaje z USA o vývoji inflácie.
Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v decembri medziročne o 2,7 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v novembri. Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla 2,6 %. Ani v tomto prípade sa inflácia nemenila, pričom ekonómovia počítali s jej zrýchlením na 2,7 %.
