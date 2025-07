Mnohí sa adopcie boja, ona je na tom úplne inak: Adela Vinczeová vôbec nerieši, že Maxík nie je jej vlastný syn

Už je to nejaký čas, čo je Maxík súčasťou rodiny Vinczeových. Nemal to jednoduché, keďže svojich biologických rodičov nepoznal, no na druhej strane, pamätať si bude na tých, ktorí mu naplno dajú lásku, teda na Adelu a Viktora. Tí sa oňho starajú a venujú mu stopercentnú pozornosť, akoby bol ich. Napokon, podľa moderátorkiných slov vôbec nerieši, že je adoptívny. Nezáleží na tom a už od začiatku nemala strach, že by Maxíka nevedela zahrnúť láskou len preto, že nie je jej.

Veľa ľudí má pochybnosti, čo sa adopcie týka. Nie sú tejto možnosti otvorení, keďže by dieťa nebolo ich vlastné. Inak je však nastavená Adela Vinczeová, ktorá sa do materstva vrhla bez zaváhania a dnes si užíva radostné chvíle s adoptívnym synčekom. Aj preto bola jej odpoveď na moderátorkinu otázku v podcaste Na Gauči s Nasklee, či sa nebála toho, že by Maxíkovi nevedela dať toľko lásky, keďže nie je jej dieťa, úplne jednoznačná.

Nikdy to nepovažovala za dôležité

Nad jej slovami sa každý zamyslí a nejeden človek prizná, že na tom niečo je. „Nie. Toto mi vôbec nenapadlo. Veď aj každý náš partner je adoptívny a vyšiel odniekiaľ, takže to mi vôbec nenapadlo. A dokonca tie deti, ktoré sú podobné tebe, ťa môžu ešte viac iritovať, lebo v nich vidíš seba a všetky svoje chyby, ale jasné, že to nasáva akékoľvek dieťa,“ povedala Adela, ktorá nevidí rozdiel v tom, či ide o biologické alebo adoptívne dieťa.

Na Slovensku ľudia až tak za adopciu nie sú a keď už nemajú iné možnosti, no túžia po dieťati, aj tak váhajú. „Nikdy som toto nepovažovala za dôležité, že by som chcela vidieť niekoho, ako sa na mňa podobá, že ako sa v ňom ja vidím…“ dodala moderátorka s úsmevom, ktorá to celé berie úplne inak než väčšina ľudí. Baví ju, že k nej „prišiel človek z iného duševného zdroja“ a zároveň cíti, že je jej.

Adela rada pozoruje Maxíka, aký je iný. „Také pekné dieťa by sme s Viktorom nikdy nesplodili. Aj s týmto musíme pracovať, jemu desať ľudí denne povie, aký je pekný a to neviem, či je ok, to musíme tiež skorigovať,“ zasmiala sa moderátorka tolkšou Trochu inak, ktorá nie je fanúšikom spomínaných klišé, vrátane toho, ktorý sa týka adopcie. „Ja to tak vždy rada otočím a pozriem sa na to, že tak o čom to potom je… Milujem, keď niekto dostane cenu v televízii a povie, že si váži toto ocenenie, a že až keď mal deti, pochopil, čo je v živote dôležité,“ nerozumie tomu Adela.

