Mníchovskí vedci vytvorili unikátnu 3D mapu sveta: Zmapovali 2,75 miliardy budov a prepisujú dejiny kartografie

Dana Kleinová
Zabudnite na Google Maps. Nová mapa poskytuje 3D pohľad a pomôže s infraštruktúrou.

Výskumníci z Technickej univerzity v Mníchove (TUM) v Nemecku vytvorili nový online atlas, ktorý zobrazuje polohu 2,75 miliardy budov v 3D. Ide o fenomenálny technický úspech, ktorý bol umožnený vďaka rozsiahlej databáze satelitných snímok a šikovným algoritmom strojového učenia, pričom sa využívajú výškové údaje z budov, ktoré už boli zmerané, na odhad veľkostí tých, ktoré zmerané neboli.

Mapa sa nazýva GlobalBuildingAtlas a je prístupná online už teraz. V porovnaní s predchádzajúcimi databázami tohto typu, ako je napríklad databáza Microsoft Building Footprint, ponúka informácie o viac než miliarde ďalších budov a zároveň poskytuje pomerne vysoké rozlíšenie 3D modelov takmer všetkých stavieb, informuje portál Science Alert.

 

Mapa pomôže pri výpočtoch hustoty obyvateľstva

Tím, ktorý mapu vytvoril, dúfa, že bude možné využiť ho pri rozhodovaní v oblastiach súvisiacich so zmenou klímy, mestskou infraštruktúrou, plánovaním pre prípad katastrof a mnohými ďalšími oblasťami, v ktorých urbanizácia zohráva dôležitú úlohu.

„3D informácie o budovách poskytujú oveľa presnejší obraz o urbanizácii a chudobe než tradičné 2D mapy,“ hovorí Xiaoxiang Zhu, dátový vedec z TUM a dodáva: „Vďaka 3D modelom vidíme nielen pôdorys, ale aj objem každej budovy, čo umožňuje omnoho presnejšie poznatky o životných podmienkach.“

Atlas používa rozlíšenie blokov s veľkosťou 3 krát 3 metre, čo nestačí na zobrazenie jemných detailov budov, no postačuje na zachytenie veľkosti a všeobecného tvaru každej stavby. Je to však tridsaťnásobne jemnejšie rozlíšenie, než aké dosiahli existujúce databázy pôdorysov budov a tieto objemové údaje predstavujú obrovský rozdiel pri výpočtoch hustoty obyvateľstva a pri pochopení toho, ako sú mestské centrá navrhnuté.

Potenciálny spôsob hodnotenia infraštruktúry

Ďalším užitočným analytickým prístupom, na ktorý výskumníci upozorňujú, je meranie zastavaných oblastí podľa 3D objemu namiesto 2D pokrytia. Ide o potenciálne presnejší spôsob hodnotenia toho, koľko ľudí žije v určitej oblasti, a teda aj toho, koľko základných verejných služieb, vrátane nemocníc a škôl, bude potrebných.

„Tento ukazovateľ podporuje udržateľný rozvoj miest a pomáha mestám stať sa inkluzívnejšími a odolnejšími,“ dodáva Zhu.

Keďže do procesu je zapojené strojové učenie a umelá inteligencia, 3D údaje nemusia byť všade na svete úplne presné. Výskumníci priznávajú, že regióny v Afrike si vyžadujú viac tréningových dát a overovania, pričom výška výškových budov býva vo všeobecnosti podhodnotená.

Napriek tomu ide o najpresnejšiu a najkomplexnejšiu mapu 3D budov, akú doteraz ľudia mohli používať, a existujú plány na ďalšie zlepšovanie kvality údajov, čo atlasu v budúcnosti ešte viac zvýši jeho využiteľnosť.

K novej online mape sa dostanete prostredníctvom tohto linku.

