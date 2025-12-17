Diaľnica do Košíc sa opäť odkladá: Tender na D1 Turany – Hubová zrušili, štát to má stáť viac ako miliardu eur

Rozhodnutie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Petra Kuboviča zrušiť užšiu súťaž na zákazku „D1 Turany – Hubová“ považuje minister dopravy Jozef Ráž za nesprávne a myslí si, že priamo poškodzuje záujmy Slovenskej republiky. Okrem toho podľa jeho slov vracia prípravné procesy o dva roky naspäť, čo stojí štát stáť viac ako jednu miliardu eur. V reakcii na rozhodnutie zároveň naznačil možnú politickú motiváciu i jeho absurdnosť.
Úrad zistil, že NDS nebola oprávnená obmedziť možnosť uchádzačov preukázať splnenie požiadavky prostredníctvom kapacít inej osoby, pokiaľ nevyužila zákonnú výhradu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Táto výhrada by spočívala v požiadavke, aby určitú podstatnú časť stavebných prác vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov, čo by bolo následne premietnuté do zmluvy s víťazom súťaže. Rozhodnutie predsedu ÚVO je konečné a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.
Kľúčový úsek s dvoma tunelmi zostáva v neistote
„Keďže proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať, musíme ho rešpektovať. Je však absolútne nepochopiteľné, že Úrad pre verejné obstarávanie v novembri minulého roka potvrdil, že podmienky tohto tendra sú v poriadku, a dnes hovorí, že sú nezákonné. Žiaden zákon sa ale nezmenil, preto je otázka, prečo sa zmenilo rozhodnutie ÚVO, respektíve jeho predsedu,“ poznamenal Ráž.
Za mimoriadne neštandardné označil aj to, že médiá mali podľa jeho slov informácie o rozhodnutí v rovnakom čase ako Národná diaľničná spoločnosť, ak nie skôr. Je podľa neho legitímne položiť si otázku, či rozhodnutie predsedu ÚVO nemožno považovať za politicky motivované.
Ráž tvrdí, že stavbu mimoriadnej komplikovanej diaľnice za viac ako jednu miliardu eur chceli zveriť tým najlepším staviteľom. Dodal však, že okamžite začali s prípravou nového verejného obstarávania. „Zároveň ale budeme nútení obrátiť sa na súd, aby rozhodnutie pána predsedu preskúmal,“ dodal. Položil si otázku, kto a prečo mal záujem, aby sa tento tender zrušil. V prípade, ak sa potvrdí, že išlo o nesprávne rozhodnutie, budú podľa jeho slov žalovať aj za náhradu škody spôsobenú NDS, ale aj potenciálne uchádzačom v danom tendri.
Zákazka na úsek D1 bola zverejnená vo vestníkoch verejného obstarávania už v auguste 2024. V tom istom mesiaci doručili ÚVO námietky proti podmienkam súťaže štyri spoločnosti. Úrad v jednom prípade námietky zamietol, v iných prípadoch ich sčasti zamietol, sčasti im vyhovel a v niektorých prípadoch zastavil konanie. V decembri 2024 podala jedna zo spoločností správnu žalobu na Správny súd v Bratislave, ktorý o nej zatiaľ nerozhodol. V júni 2025 tá istá spoločnosť podala na ÚVO podnet na preskúmanie rozhodnutia o námietkach.
V reakcii na to predseda úradu požiadal NDS o doplňujúce informácie. Následné konanie vyústilo do rozhodnutia o zrušení súťaže.
Vláda v júli 2024 označila projekt diaľnice D1 Turany – Hubová za strategickú investíciu. Predpokladané náklady na výstavbu úseku D1 Turany – Hubová predstavujú bezmála 1,5 miliardy eur bez DPH. Úsek D1 Turany – Hubová je dlhý 13,5 kilometra. Jeho súčasťou majú byť dva nové tunely – Havran (2,9 km) a Korbeľka (5,9 km), jedenásť mostov, dve križovatky a nové stredisko údržby. Posledný nerozostavaný úsek medzi dvoma metropolami Slovenska výrazne zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy a odkloní tranzit z obcí Kraľovany, Stankovany, Ľubochňa či Hubová.
