Mladej žene platia na OnlyFans desiatky tisíc za to, že vyzerá ako Megan Fox: Chceli od nej aj scénu z Transformers

Dlhé roky jej okolie hovorilo, že so známou osobnosťou šoubiznisu Megan Fox sú ako sestry. Američanka Taylor Ryan si vzala dané slová k srdcu a dnes sa vďaka napodobňovaniu zvodnej herečky topí v peniazoch, ktoré jej ľudia ochotne posielajú na OnlyFans.

Taylor Ryan je žena zo Spojených štátov amerických, ktorá si na sociálnych sieťach zarába veľmi slušné peniaze. Paradoxne, má ich za to, že napodobňuje slávnu herečku Megan Fox. Počas dospievania jej ľudia v okolí často hovorili, že sa na vlas podobá práve na daný sexsymbol svetového šoubiznisu, píše LAD Bible.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Taylor Ryan (@_lifeoftaylor)

V minulosti pracovala ako šoférka dodávky a barmanka zároveň, no keď prišla na to, že v rámci pár úprav na tele si môže zarábať aj napodobňovaním tmavovlasej krásky, dlho neváhala. Sama tvrdí, že byť dvojníčkou Megan Fox je náročná práca, ktorá jej denne zaberie pokojne aj 9 hodín príprav.

Mesačne si zarobí desiatky tisíc

Na OnlyFans však musí tráviť veľké množstvo času a ako prezradila, niektoré dni je tam až do 4:00 ráno. Zarába však nadštandardne, keďže len v decembri 2022 si na účet pripísala necelých 30-tisíc eur. Rodina aj priatelia ju v tomto biznise vo veľkom podporujú, pričom chápu, že aký druh obsahu zarába na OnlyFans najviac.

Ani o tom však nemala 25-ročná online modelka problém rozprávať. „Moji klienti platia PPV, teda pay per view. Odkedy narastali žiadosti o to, aby som bola Megan, začala som si nadpájať vlasy a líčiť sa podľa nej. Raz mi dokonca prišla ponuka na to, aby som si oblieka krátky top, džínsové šortky, prehla sa nad kapotou auta a otvorila ju, zarobila som hneď 300 dolárov,“ opísala Ryan.

Zbiera followerov aj popularitu

Čo sa týka kompozície krátkeho oblečenia a kapoty auta, ide o jednu z najznámejších scén z prvého filmu Transformers, v ktorom hrala práve Megan Fox. Má aj omnoho detailnejšie požiadavky, no tie sa týkajú už výlučne pornografického obsahu.

Na Instagrame ju sleduje cez 50-tisíc ľudí a na OnlyFans nazbierala už viac ako 100-tisíc lajkov za obsah, pomocou ktorého sa tvári, že je Megan Fox.