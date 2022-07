Najhoršia mučiaca technika Biela izba: Jej následky sú brutálne, aj keď týranému fyzicky ublížené nie je (video)

Počuli ste už o mučiacej technike, ktorá sa považuje za vôbec tú najhoršiu, akú ľudstvo pozná? Dostala názov White Room alebo Biela izba a ide o formu mentálneho týrania, pri ktorom je väzeň umiestnený do bielej miestnosti. Úplná izolácia a zmyslová deprivácia, ktorá väzňa sprevádza je to najhoršie, čím si živý človek môže prejsť.

Elektrošoky, topenie alebo akékoľvek násilie môžu znieť brutálne a dozaista aj brutálnymi sú. Biela izba sa od nich líši v tom, že pri nej nedochádza k fyzickému násiliu, ale k tomu psychickému.

Biela izba je biela v celom svojom zmysle. Nachádzajú sa v nej biele steny, biele svetlá, väzeň má na sebe oblečené biele oblečenie, biele sú dvere, ktoré vedu von a dnu. Väzňovi sa servíruje výlučne biele jedlo, spravidla ryža.

Okrem toho v miestnosti vládne absolútne ticho. Steny sú odhlučnené a stráže za bielymi dverami musia nosiť špeciálne papuče, aby bol ich pohyb úplne tichý. Väzeň teda vidí iba bielu farbu a jediné, čo počuje je zvuk, ktorý vydáva on sám. To všetko mučí jeho myseľ tak, že si to ten, čo to nezažil, nedokáže ani predstaviť. Dôsledky pobytu v bielej miestnosti sú skutočne obrovské a nezvrátiteľné.

Viac o Bielej izbe sa už dozviete vo videu nižšie: