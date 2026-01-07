Nový český film, na ktorý sme čakali šesť rokov, ovládol Netflix: Diváci ho chvália. Má vysoké hodnotenie

Foto: Aerofilms

Klaudia Oselská
Tip na film
Toto jedinečné dobrodružstvo si nesmiete nechať ujsť.

Česká kinematografia žne úspech na obľúbenej streamovacej platforme Netflix. Pokračovanie legendárnej série o trabantových expedíciách, na ktoré sme čakali šesť rokov, sa totiž stalo absolútnym hitom a získalo si srdcia divákov. 

Nový český film Žltou žabou do zeme modrého neba, ktorý sa stal hitom Netflixu, ako sme si všimli na FlixPatrole, sľubuje poriadnu jazdu na hrane zdravého rozumu.

Z Česka až do Mongolska

Režisér, scenárista a cestovateľ Dan Pribáň, známy svojimi legendárnymi trabantovými expedíciami, sa po šiestich rokoch opäť vrátil s ďalším jedinečným dobrodružstvom. Tentoraz však nenasadol do starých áut, ale do ešte šialenejšieho vozidla – vojenského obojživelníka LuAZ 967, prezývaného „žltá žaba“.

Jeho tím tvorí stará známa československá partia dobrodruhov, vrátane nezničiteľného Mareka Slobodníka, ktorý cestuje na plávajúcej motocyklovej trojkolke, pričom ich cieľ je prejsť 18-tisíc kilometrov z Prahy až do ďalekého Ulánbátaru v Mongolsku.

Dobrodruhovia tak cestujú cez exotické krajiny a stretávajú sa s bizarnými režimami, až kým sa nedostanú do krajiny, ktorá je najredšie osídlená na svete, no zato najbohatšia na zážitky.

Táto „road movie“ nie je len o ich dobrodružstvách za volantom, ale najmä o priateľstve, odhodlaní, absurdite aj kráse sveta, ktorý sa mení s každým prejdeným kilometrom.

Foto: Aerofilms

Hodnotenie je veľmi pozitívne

S hodnotením 77 % sa tak radí medzi najlepšie české dokumenty posledných rokov. Recenzie hovoria o „dojímavej a bláznivej výprave“, ktorá nielenže rozosmeje, ale aj dojme a možno aj prebudí túžbu zažiť niečo podobné.

„Ďalší skvelý film.“

„Táto cesta ma chytila za srdce. Slzy smiechu striedali slzy smútku aj dojatia,“ chvália diváci.

