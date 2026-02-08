Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus

Počas tohto týždňa vám naši redaktori priniesli články, ktoré reagovali na aktuálne dianie vo svete. V rámci sekcie PREMIUM si môžete prečítať o Slovenke, ktorú si mal kúpiť Epstein, ale napríklad aj o konci ruského plynu a čo to znamená pre Slovensko. Na ľahšiu nôtu vás možno zaujme článok o Nikole a Hane, ktoré dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar, alebo reportáž z podniku z novej časti Na nože.
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne
Keď sa Hitlerovi darilo obsadzovať mnohé pozície v západnej Európe, záujem vojsk Osi sa začal uberať smerom na východ. V rámci operácie Barbarossa sa otvoril východný front. Hitler dúfal a veril, že sa mu Sovietsky zväz podarí dobyť rýchlo a ľahko, čím zabezpečí pre svoju armádu dostatok ropy najmä z oblasti Kaukazu. Pre dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné dobyť mesto pomenované po najdôležitejšej osobe Sovietskeho zväzu – Stalingrad.
Útok na Stalingrad (dnešný Volgograd) sa začal koncom augusta 1942. Ako uvádza ct24, táto ofenzíva bola zverená 6. armáde pod vedením generála Fridricha Paulusa. Hitler však chcel, aby Stalingrad padol, a tak povolal aj 4. tankovú armádu generála Hermanna Hotha. Do bojov na strane nacistov boli tiež nasadené jednotky z Talianska, Chorvátska, Rumunska a ďalších krajín.
Na druhej strane stáli Sovieti pod velením generála Vasilija Čujkova. Pre Sovietsky zväz by pád mesta, pomenovaného po Stalinovi, znamenal veľkú ranu nielen po územnej, ale aj po psychologickej stránke.
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025
Na konci roka 2024 som požiadala čo najviac členov redakcie, aby mi napísali, čo si myslia, že sa stane v nasledujúcom roku. Každý mi mohol zveriť proroctvá, o ktorých veril, že sa naplnia.
Moja otázka mala jediný cieľ: zistiť, či môže byť prorokom, veštcom alebo jasnovidcom naozaj každý.
Do experimentu sa zapojilo 12 členov redakcie, ktorí spolu vytvorili 38 proroctiev a dokopy až 46 rôznych výrokov.
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na ceny
Koniec ruského plynu v EÚ sa blíži, Slovensko sa bráni žalobou, odborník vysvetľuje, či hrozí zdražovanie.
Členské štáty Európskej únie 26. 1. 2026 na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli definitívne schválili nariadenie o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu. Zákaz má začať platiť najneskôr od konca roka 2027 a jeho cieľom je úplné odstrihnutie Únie od ruských energetických zdrojov.
Na schválenie stačila kvalifikovaná väčšina, pričom proti hlasovali len Slovensko a Maďarsko. Opatrenie má výrazné dosahy najmä na krajiny strednej Európy, ktoré boli dlhodobo závislé od ruského plynu a v prípade Slovenska aj od tranzitu.
Krok Európskej únie kritizuje aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár, podľa ktorého musí byť zákaz ruského plynu dôkladne vyhodnotený z hľadiska vplyvov na energetickú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a sociálnu stabilitu členských štátov. Slovensko podľa neho nemôže akceptovať riešenia, ktoré nereflektujú reálne možnosti a špecifiká jednotlivých krajín, hoci zároveň deklaruje, že chce zostať konštruktívnym partnerom v európskej energetickej politike.
Rozhodnutie Bruselu z 26. 1. 2026 a následná reakcia vlád v Bratislave a Budapešti otvárajú viacero zásadných otázok. Nejde len o právny spor, ale aj o budúce fungovanie trhu s plynom, bezpečnosť dodávok a vývoj cien pre domácnosti a firmy. O týchto témach nám pár otázok zodpovedal Radovan Potočár, analytik portálu Energie-portal.
Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na ceny
Toto je najobávanejšia žena histórie
História si pamätá nejednu schopnú ženskú veliteľku, ktorá sa dokázala statočne postaviť nepriateľskej armáde. Jednou z najobávanejších veliteliek svojej doby bola aj keltská kráľovná Boudica, ktorá sa za ohavné činy voči jej ľudu a rodine Rimanom krvavo odplatila. Jej vyčíňanie vošlo do histórie a nechýbalo veľa, aby zásadne prepísalo dejiny Rímskej ríše.
Aby sme spoznali pozadie celého príbehu, musíme začať rímskou inváziou do Británie, ktorú mal v 40. rokoch nášho letopočtu na svedomí cisár Claudius. Ostrov mal naozaj búrlivú povesť a zápasiace kmene vyvolávali strach aj u iných cisárov. Koniec koncov, jeho predchodcovia Caligula a Tiberius boli v rámci zahraničnej politiky pasívni a posledný, kto sa pokúsil Britániu dobyť, bol samotný Július Cézar.
Claudius v snahe o získanie rešpektu považoval dobytie ostrovov za prioritu, ktorú sa mu okolo roku 43 podarilo naplniť. Po hladkom dobytí južného brehu Británie, postupoval ďalej a jednotlivé kmene boli nútené sa podriadiť. Výnimku predstavoval kráľ Icenov Prasutagas, ktorý sa s Rimanmi dohodol a vládnuť ostal ako nútený spojenec. Podľa Prima Zoom nie je známe, prečo, a za akých podmienok, bol Prasutagas ponechaný pri moci. Ako ďalej uvádza portál Sky History, približne v roku 48 sa za kráľa Prasutagasa vydala 18-ročná Boudica, ktorá sa tak stala kráľovnou kmeňa Icenov.
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Bartek počas rozpravy reagoval konfrontačne a Mikloškovi odkázal, že bývalému premiérovi Mečiarovi nesiaha ani po členky.
František Mikloško sa v pléne poďakoval opozičným kolegom, ktorí sa ho zastali po ostrých útokoch zo strany Michala Barteka z koaličného Hlasu. Nočné rokovanie o odvolávaní ministrov a vlády označil za historickú udalosť, ktorá sa podľa neho zapíše do dejín. Prirovnal ju k Noci dlhých nožov a celý priebeh nazval trápnou nocou.
Poslanec Michal Bartek počas rozpravy reagoval konfrontačne a Mikloškovi odkázal, že bývalému premiérovi Vladimírovi Mečiarovi nesiaha ani po členky. Označil ho za protislovenského politika a predstaviteľov KDH nazval fanatikmi.
„Ja si vážim šediny na hlave pána Mikloška. Ale opovrhujem tým, čo v politike tento človek robil. Ako sa môže v roku 2026 sem postaviť tento človek a hovoriť, že ide hájiť záujmy Slovenskej republiky, keď bol vždy proti záujmom Slovenskej republiky? Nehlasoval ani za Ústavu Slovenskej republiky. On sa tu ide v roku 2026 navážať do Mečiara? Vy Mečiarovi nesiahate ani po členky a za týmto výrokom si stojím,“ vyhlásil Bartek z parlamentnej tribúny.
Redakcia interezu poslanca Barteka telefonicky kontaktovala a pýtala sa ho, či svoje slová neľutuje a či sa neplánuje Františkovi Mikloškovi ospravedlniť. Poslanec na otázky reagoval a poskytol redakcii interez vyjadrenie.
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex
Svetom v súčasnosti otriasa kauza masívnych rozmerov. Na povrch sa dostávajú ďalšie a ďalšie informácie o tom, kto všetko si podával ruky a vymieňal správy s odsúdeným, dnes už nebohým zločincom Jeffreyom Epsteinom. Do jeho područia sa mala dostať aj Slovenka Nadia Marcinko.
Epstein si ju mal kúpiť ako otrokyňu v čase, keď mala len 15 rokov. Objavili sa však tvrdenia, že neskôr mu aj ona pomáhala hľadať mladé dievčatá. V súčasnosti je považovaná za nezvestnú, hoci sa objavili fotografie aj informácie o tom, že ju ľudia videli.
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Boli mladí, najlepšie roky mali ešte len pred sebou, rovnako ako celú kariéru. Mohol to byť najlepší tím, aký kedy Manchester United mal. „Busbyho deti“, ako ich svet pre mladý vek prezýval, na to jednoznačne mali. Dokázali to mnohokrát, naposledy v zápase s Crvenou zvezdou Belehrad, ktorý síce skončil nerozhodne, no i tak postúpili do semifinále Európskeho pohára majstrov. Domov sa však nikdy nevrátili.
Je 6. február 1958, hráči, realizačný tím aj novinári sedia v lietadle na mníchovskom letisku, kde dopĺňajú palivo. So skvelou náladou sa vracajú z Belehradu. S Crvenou zvezdou síce iba remizovali, napriek tomu postupujú do semifinále Európskeho pohára majstrov. Manchester United má našliapnuté na dokonalú sezónu. Hrá o európsky pohár, anglický pohár aj prvé miesto v ligovej súťaži. Priemerný vek v tíme je pritom iba 22 rokov, píše The Guardian.
Na palube lietadla je vrátane posádky 44 ľudí. Viac ako polovica bude o pár minút mŕtva. Havária letu 609 britských aerolínií dodnes patrí k najväčším športovým tragédiám histórie.
Ako píše News Sky, keď sa vedenia Červených diablov ešte v roku 1945 chopil Matt Busby, mohlo to skončiť akokoľvek. Bývalý škótsky futbalista totiž naliehal, že niektoré veci bude jednoducho robiť po svojom. Busby napríklad tvrdil, že viac ako skúsenosti potrebuje futbal mladých hráčov. Vo veľkom tak pracoval s mladíkmi z akadémie, ktorých využíval v seniorskom tíme vždy, keď na to bola príležitosť. A tak vznikli „Busbyho deti“.
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Žena sa záhadne vyparila
Je nepredstaviteľné, ako sa cíti rodina človeka, ktorý je nezvestný a bolo po ňom vyhlásené pátranie. Hannah ale zmizla nie raz, dokonca ani dvakrát, ale trikrát. Kým dvakrát sa ju podarilo nájsť, po treťom zmiznutí po nej rodina pátra doteraz.
Hannah totiž trpí zvláštnou poruchou, ktorá spôsobuje, že stráca pamäť. Keď ju videli živú naposledy, nechala spolubývajúcej odkaz, že si ide zaplávať. Potom sa po nej akoby zľahla zem. Existuje niekoľko teórií o tom, čo sa s ňou stalo.
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch
Písal sa január roku 2019, keď sa skupina robotníkov vybrala do opustenej predajne bývalého supermarketu v americkom štáte Iowa vypratať staré vybavenie. Keď sa dostali za chladiace boxy vysoké asi 3,6 metra, čakalo na nich prekvapenie, o akom by sa im nezdalo asi ani v tom najdivokejšom sne. Objavili pozostatky ľudského tela.
Táto predajňa siete No Frills naposledy obslúžila svojich zákazníkov v roku 2016, odvtedy bola zatvorená, informoval CNN. No tragický incident, pri ktorom nešťastne zahynul tento mladík, sa odohral ešte skôr a ľudia chodili asi 7 rokov nakupovať do supermarketu, kde za chladiacimi boxami ležala mŕtva osoba, a nik o tom nemal ani len poňatia.
Objavené telo bolo v značnom štádiu rozkladu, preto jeho identifikácia nebola jednoduchá. Trvala dlho, no podarila sa. Podľa BCC boli pozostatky stotožnené až v júli toho roku s mladíkom menom Larry Ely Murillo-Moncada, ktorý zmizol koncom roka 2009, a teda bol nezvestný takmer celých 10 rokov.
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Epsteinova kauza dorazila do slovenského parlamentu, Beáta Jurík hovorí o vážnych prepojeniach.
Kauza Jeffreyho Epsteina patrí v týchto dňoch medzi najsledovanejšie témy vo svete. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo viac ako tri milióny nových strán dokumentov z vyšetrovania týkajúceho sa odsúdeného sexuálneho predátora, ktorý podľa objasňovania vybudoval nelegálnu sieť zabezpečujúcu majetným a vplyvným ľuďom neplnoleté dievčatá.
Zverejnenie Epsteinových spisov otvorilo tému, ktorá má presah aj na Slovensko. Dokumenty amerického ministerstva spravodlivosti priniesli nové informácie o pohybe Jeffreyho Epsteina, jeho komunikácii, finančných tokoch aj kontaktoch v Európe. Na Slovensku vyvolali politickú diskusiu, dostali sa na pôdu parlamentu a mali aj konkrétne dôsledky vrátane rezignácie poradcu premiéra Miroslava Lajčáka.
Portál interez v tejto súvislosti oslovil poslankyňu najsilnejšej opozičnej strany Progresívneho Slovenska Beátu Jurík s niekoľkými otázkami. Vyjadruje sa k tomu, čo vyplynulo z analýzy zverejnených dokumentov, aký dosah môžu mať na Slovensko, prečo parlament riešil podporu obetí Epsteinových zločinov a ako vníma súbeh tejto kauzy s debatou o etickom kódexe poslanca a správaní v Národnej rade SR.
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové
Infúzna terapia vitamínom C je v súčasnosti jedným z najrozšírenejších wellness trendov. Čoraz častejšie sa objavuje v ponukách kliník, estetických centier aj luxusných „spa“. Mnohí zdraví ľudia si ju dnes doprajú preventívne aj bez zdravotných ťažkostí. Preto sme sa pozreli na fakty a názory odborníkov, výsledok vás možno prekvapí.
Mnohí influenceri na sociálnych sieťach nám ju za posledných pár rokov odporúčajú ako rýchlu cestu k silnej imunite, prísunu energie či mladistvému vzhľadu. Je to však naozaj pravda? Aké sú skutočné výhody a možné negatíva?
Na odborný názor sme sa pýtali aj doktorky farmácie Lucie Novotnej, podľa ktorej by mali byť obzvlášť opatrní zdraví ľudia.
Vitamín C, nazývaný aj kyselina askorbová, je esenciálna látka, čo znamená, že ľudský organizmus si tento vitamín nedokáže sám vytvoriť, preto ho musíme prijímať v strave. V tele človeka sa zúčastňuje na množstve procesov. Najznámejší je však svojimi antioxidačnými vlastnosťami (chráni bunky pred poškodením, čím znižuje riziko zápalu) a podporou imunitného systému.
Ako uvádza Mayo Clinic, naše telo ho potrebuje na tvorbu ciev, chrupaviek, svalov a kolagénu v kostiach. Okrem toho pomáha udržiavať zdravú pokožku a hojiť rany, chráni telo pred infekciami a bunky pred poškodením oxidačným stresom, napomáha železu lepšie sa vstrebávať a ukladať. Zároveň sa považuje za antiagingovú látku (proti starnutiu), pretože pomáha chrániť pleť pred ultrafialovým žiarením zo slnka. Preto je tiež súčasťou kozmetických produktov, rôznych doplnkov výživy či wellness procedúr.
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Riziko chudoby na Slovensku už dávno nie je len problémom ľudí bez práce. Čoraz častejšie sa dotýka aj tých, ktorí každé ráno vstávajú do zamestnania, poctivo pracujú, no aj tak majú problém vyžiť od výplaty k výplate. Spýtali sme sa preto na túto tému analytika z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róberta Chovanculiaka.
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar
Ak ste sa pri cestovaní ocitli na mieste, kde ste sa cítili, akoby ste tam patrili, aj keď sa nachádzalo tisícky kilometrov ďaleko, mladým Češkám Nikole a Hane budete rozumieť. Prvýkrát sa na Zanzibar dostali úplnou náhodou, vďaka humanitnej organizácii, kam sa vybrali na stáž. Teraz sa do tohto afrického raja pravidelne vracajú a dedinka Paje sa stala ich druhým domovom.
„V našej spoločnosti sa často zahlcujeme zbytočnými materiálnymi vecami. Stále sa naháňame za niečím „viac“. Na Zanzibare nás miestni učia viac žiť v prítomnom okamihu, všímať si drobné malé momenty a nezabúdať si život užívať tu a teraz,“ prezradili nám Nikola a Hana, čo sa im na miestnom živote najviac páči.
„Na Zanzibare vás náhodní okoloidúci s úsmevom pozdravia, nadviažu konverzáciu a sú veľmi otvorení, čo sa u nás stane málokedy,“ opísali.
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Boli sme v podniku z novej časti Na nože, najedli sme sa až na druhý pokus:
Kuchárska šou Na nože patrí medzi najúspešnejšie slovenské televízne projekty vo svojej kategórii. Aktuálne sa vysiela už piata séria a my sme navštívili ďalší podnik, ktorý si pod patronát vzal šéfkuchár Martin Novák – rodinnú reštauráciu Mavi’s.
Podnik sa nachádza na sídlisku na okraji Pezinka, neďaleko futbalového štadióna, v budove krytej plavárne. Samotné umiestnenie je podľa nášho názoru zvláštne a pomerne nešťastné. Reštaurácia nie je na očiach, nachádza sa v nevýraznej budove pripomínajúcej typickú základnú školu z čias socializmu a situácii nepomáha ani plaváreň, do ktorej je vidieť priamo od stolov. Od podniku ju totiž delí spoločné okno.
Najesť sme sa navyše museli prísť na dvakrát, pretože pri prvej návšteve sme mali smolu. Rozhodli sme sa preto vrátiť o niekoľko dní.
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
