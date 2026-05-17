„Ruky preč od médií“: Ľudia po celom Česku protestovali, podporili verejnoprávne médiá

V českých krajských mestách sa v nedeľu o 17.00 h začali protestné pochody zvolané spolkom Milion chvilek pro demokracii. Demonštrácie zastrešené výzvou „Ruky preč od médií“ vyzývajú na podporu verejnoprávnych médií a proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.
Pochody sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách v krajine. V Brne sa zišlo asi 3000 ľudí, ktorí pochodovali k budove ČRo. Pred budovou verejnoprávneho rozhlasu sa stovky ľudí stretli aj v Českých Budějoviciach.
„Médiá musia zostať nezávislé. Vláda nemá právo určovať, čo sa bude alebo nebude vysielať a čo kto bude alebo nebude hovoriť,“ povedal pre Novinky účastník demonštrácie Jan Prokeš.
Odkazy pre zamestnancov
V Ostrave demonštranti skandovali slogany ako „Babiša do koša“ alebo „Klempíř patrí na strechu“. Pred budovu ČRo a ČT napísali zamestnancom povzbudzujúce odkazy.
Český minister kultúry Oto Klempíř predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by obe inštitúcie dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov.
ČT aj ČRo návrh kritizovali. Podľa nich otvára priestor vonkajším tlakom či oslabeniu redakčnej autonómie namiesto toho, aby posilnil ich stabilitu a dôveryhodnosť. Odbory oboch médií v reakcii vyhlásili neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Vláda však odmieta, že by pripravovaná legislatíva ohrozila nezávislosť týchto médií či demokraciu v Česku.
Premiér Andrej Babiš v nedeľu vyhlásil, že zákonom sa bude 25. mája zaoberať koaličná rada. Po diskusii o návrhu na vláde by sa podľa neho mala uskutočniť verejná debata s generálnymi riaditeľmi ČT a ČRo.
Petíciu za zachovanie doterajšieho systému financovania verejnoprávnych médií už podľa Noviniek podpísalo 180 000 ľudí.
