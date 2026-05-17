„Ruky preč od médií“: Ľudia po celom Česku protestovali, podporili verejnoprávne médiá

Foto: Milion chvilek pro demokracii﻿

Lucia Mužlová
TASR
V Českej republike nechcú to, čo sa deje na Slovensku.

V českých krajských mestách sa v nedeľu o 17.00 h začali protestné pochody zvolané spolkom Milion chvilek pro demokracii. Demonštrácie zastrešené výzvou „Ruky preč od médií“ vyzývajú na podporu verejnoprávnych médií a proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.

Pochody sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách v krajine. V Brne sa zišlo asi 3000 ľudí, ktorí pochodovali k budove ČRo. Pred budovou verejnoprávneho rozhlasu sa stovky ľudí stretli aj v Českých Budějoviciach.

„Médiá musia zostať nezávislé. Vláda nemá právo určovať, čo sa bude alebo nebude vysielať a čo kto bude alebo nebude hovoriť,“ povedal pre Novinky účastník demonštrácie Jan Prokeš.

Odkazy pre zamestnancov

V Ostrave demonštranti skandovali slogany ako „Babiša do koša“ alebo „Klempíř patrí na strechu“. Pred budovu ČRo a ČT napísali zamestnancom povzbudzujúce odkazy.

Český minister kultúry Oto Klempíř predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by obe inštitúcie dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov.

ČT aj ČRo návrh kritizovali. Podľa nich otvára priestor vonkajším tlakom či oslabeniu redakčnej autonómie namiesto toho, aby posilnil ich stabilitu a dôveryhodnosť. Odbory oboch médií v reakcii vyhlásili neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Vláda však odmieta, že by pripravovaná legislatíva ohrozila nezávislosť týchto médií či demokraciu v Česku.

Premiér Andrej Babiš v nedeľu vyhlásil, že zákonom sa bude 25. mája zaoberať koaličná rada. Po diskusii o návrhu na vláde by sa podľa neho mala uskutočniť verejná debata s generálnymi riaditeľmi ČT a ČRo.

Petíciu za zachovanie doterajšieho systému financovania verejnoprávnych médií už podľa Noviniek podpísalo 180 000 ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lejak neprestáva, letné počasie nečakajte: Už o pár dní však príde zlom, teploty pôjdu hore

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac