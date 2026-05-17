Komáre si nevyberajú náhodne: Vedci odhalili, prečo štípu niektorých ľudí oveľa častejšie

Ilustračná foto: Pxhere

Nina Malovcová
SITA
Vedci vysvetlili, čo ich na ľuďoch najviac priťahuje.

Máte pocit, že komáre štípu vždy práve vás, zatiaľ čo ostatní okolo vás zostávajú bez jediného štípanca? Podľa vedcov to vôbec nie je len predstava. Výskum čoraz jasnejšie ukazuje, že niektorí ľudia sú pre komáre skutočne atraktívnejší než iní – a dôvodom je zložitá kombinácia pachov, telesného tepla a chemických látok, ktoré naše telo prirodzene produkuje.

Francúzsky entomológ Frédéric Simard z Institute of Research for Development vysvetľuje, že komáre si svoje obete vyberajú veľmi cielene. Zároveň však upozorňuje, že nikto nie je „magnetom“ neustále – atraktivita človeka sa môže meniť podľa zdravotného stavu, stravy či hormonálnych zmien.

Rozhoduje pach tela

Štípu iba samičky komárov, ktoré potrebujú krv na rozmnožovanie. Svoju korisť vyhľadávajú pomocou mimoriadne citlivých receptorov. Na väčšiu vzdialenosť ich najprv priťahuje oxid uhličitý, ktorý vydychujeme. Švédsky vedec Rickard Ignell vysvetľuje, že práve oxid uhličitý je prvým signálom, ktorý komáre zachytia aj desiatky metrov od človeka.

Keď sa priblížia zhruba na desať metrov, začnú vnímať pach ľudského tela. A práve tu vznikajú najväčšie rozdiely medzi jednotlivými ľuďmi. Komáre totiž nereagujú len na jeden konkrétny pach, ale na celú chemickú zmes látok vytváraných našou pokožkou a baktériami žijúcimi na nej. Vedci odhadujú, že ľudské telo uvoľňuje 300 až 1000 rôznych pachových zlúčenín. Zatiaľ sa však podarilo identifikovať len malú časť z nich, ktoré komáre skutočne priťahujú.

Jedným z najrozšírenejších mýtov je predstava, že komáre preferujú určitú krvnú skupinu. Podľa Simarda na to však neexistujú presvedčivé vedecké dôkazy. Rovnako nehrá významnú úlohu farba očí, vlasov či pokožky. Kľúčový je pach tela. Nedávna štúdia skúmala správanie komárov tropických, ktoré prenášajú horúčku dengue či žltú zimnicu. Vedci testovali 42 žien a zistili, že komáre výrazne preferovali tie, ktoré produkovali vyššie množstvo látky nazývanej 1-octen-3-ol, známej aj ako „hubový alkohol“.

Alkohol môže zvýšiť riziko poštípania

Táto látka vzniká pri rozklade kožného mazu a aj jej malé zvýšenie výrazne zvyšovalo atraktivitu človeka pre komáre. Medzi najatraktívnejšie pritom patrili aj tehotné ženy v druhom trimestri. Vedci predpokladajú, že to súvisí s vyššou telesnou teplotou a so zmenami metabolizmu. Výskumy zároveň ukazujú, že pitie alkoholu – najmä piva – môže výrazne zvýšiť riziko poštípania.

Foto: James Gathany, Public domain, via Wikimedia Commons

Dôvodom je kombinácia viacerých faktorov. Telo sa po alkohole mierne zahrieva, človek vydychuje viac oxidu uhličitého a zároveň sa mení pach pokožky. V štúdii z Burkiny Faso vedci zistili, že komáre rodu Anopheles, ktoré prenášajú maláriu, jednoznačne preferovali ľudí po konzumácii piva. Podobný výsledok priniesol aj výskum v Holandsku z roku 2023.

Ľudia, ktorí pili alkohol v predchádzajúcich 24 hodinách, boli pre komáre približne o 35 percent atraktívnejší. Vedci upozorňujú, že výskum komárov je dnes ešte dôležitejší než v minulosti. V dôsledku klimatických zmien sa totiž komáre šíria do oblastí, kde sa kedysi nevyskytovali. Napríklad komár tigrovaný, ktorý prenáša vírus chikungunya, sa už objavil aj v severnejších častiach Francúzska.

Klimatické zmeny zvyšujú riziko

Teplejšie podnebie a miernejšie zimy vytvárajú vhodné podmienky pre druhy prenášajúce nebezpečné choroby, ako sú dengue, malária či chikungunya. Úplne sa komárom vyhnúť nedá, odborníci však odporúčajú nosiť voľnejšie a svetlé oblečenie, zakrývať pokožku najmä večer, používať repelenty a v rizikových oblastiach spať pod moskytiérou.

Pomôcť môže aj obmedzenie alkoholu či vyhýbanie sa ťažkým jedlám a prehriatiu tela. Vedci zároveň veria, že lepšie pochopenie toho, čo komáre priťahuje, môže v budúcnosti viesť k účinnejším repelentom alebo novým spôsobom ochrany pred chorobami, ktoré prenáša tento drobný, no mimoriadne nebezpečný hmyz.

