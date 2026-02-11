Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa

Chrípková sezóna je aktuálne na Slovensku v plnom prúde a v posledných týždňoch sa čoraz častejšie skloňuje aj pojem „superchrípka“. Ľudí znepokojuje jej rýchle šírenie a to, ako sa líši od bežnej chrípky.
Preto sme sa na túto tému rozprávali s doktorkou farmácie Luciou Novotnou, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou pharmumcist.sk.
„Pomenovanie superchrípka je skôr mediálne populárny, než odborne presný názov. Zatiaľ sa nepreukázalo, že by bola nebezpečnejšia. Dôvodom jej rýchleho šírenia je mutácia chrípky typu A. Liečba superchrípky je rovnaká ako pri bežnej chrípke,“ priblížila farmaceutka v rozhovore.
Okrem toho nám tiež vysvetlila, ako môžeme posilniť imunitu počas chrípkovej sezóny, čo robiť pri prvých príznakoch ochorenia, kedy už ísť k lekárovi, ako prebieha liečba superchrípky, či na ňu fungujú antibiotiká, očkovanie, ale aj to, či „preventívny Paralen“ funguje, alebo ide len o mýtus.
Aktuálne je chrípková sezóna v plnom prúde. Ako môžeme v tomto období posilniť imunitu?
Imunitu môžeme posilniť v prvom rade nefarmakologicky – pestrá strava (dostatok zeleniny, ovocia, bielkovín, rýb, kyslomliečnych a fermentovaných produktov), pobyt na čerstvom vzduchu, pohyb a dostatok spánku.
Ale aj farmakologicky – dospelí môžu užívať vitamín D3 v dávke 1000 až 2000 IU denne, spolu s jedlom, omega-3 mastné kyseliny (určite zaradiť, ak nejete ryby dvakrát do týždňa), ďalej zinok, približne 11 miligramov denne (dá sa pokryť v strave, lepšie absorbovateľné sú živočíšne zdroje), lepšie sa vstrebáva nalačno, ale môže byť z neho ťažko na žalúdku, môžete preto užiť aj po jedle, ale nekombinovať aspoň dve až tri hodiny s kávou, inými minerálmi, strukovinami, orechmi a cereáliami. Tiež aj selén, denná dávka je približne 70 mikrogramov, takisto ho väčšina ľudí dokáže pokryť v bežnej strave, rovnako ako pri zinku by si mali dať pozor najmä vegetariáni a vegáni.
Môžete doplniť aj vitamín C, ale opäť platí, že pri pestrej strave ho viete prijať z ovocia a zeleniny. Ak chcete užívať preventívne, postačia vám nízke dávky – 100 až 250 mg.
Na trhu existuje aj množstvo doplnkov výživy na podporu imunity, najznámejšie sú beta-glukány (výťažok z hlivy ustricovej), kolostrum, doplnky na báze rastlinných výťažkov. Ich použitím si neuškodíte, ale nie sú dostatočne vedecky preskúmané, aby sme mohli s istotou povedať, že naozaj účinkujú. Viaceré vedecké štúdie síce naznačujú ich potenciálny vplyv na imunitnú odpoveď organizmu, zatiaľ však nemôžeme s istotou tvrdiť, že by tieto prípravky účinkovali rovnako u každého. Ich efekt môže závisieť od kvality a spracovania konkrétneho produktu, výrobcu, dávkovania, ako aj od individuálnej reakcie organizmu.
Chcem však zdôrazniť, že najlepšou prevenciou proti chrípke (okrem očkovania) je dodržiavať zásady hygieny.
Aktuálne smerujeme k vrcholu chrípkovej sezóny, preto nezabúdajte dodržiavať zásady hygieny. Pravidelné umývanie rúk mydlom a teplou vodou, prípadne aspoň dezinfekcia. Nedotýkať sa rukami tváre a očí. Pravidelne dezinfikovať mobil, kľučky a iné predmety, s ktorými prichádzate do kontaktu. Zároveň pravidelne a nárazovo vetrať priestory, nezdržiavať sa zbytočne v preplnených nákupných centrách. V prípade prvých prejavov sa izolovať a neohrozovať ostatných. Ak ochoriete a potrebujete ísť k lekárovi alebo do obchodu, použite respirátor.
Ktoré doplnky stravy má zmysel užívať dlhodobo počas celého roka, aby sme mali silnú imunitu a ktoré stačí zaradiť len v období chrípok?
Doplnky stravy sú veľmi individuálna záležitosť. Neexistuje jeden univerzálny kľúč pre všetkých. Iné potreby bude mať dieťa, dojčiaca žena, aktívny športovec alebo senior. Vitamín D3 je potrebné dopĺňať v zimných mesiacoch. Ostatné doplnky sú podľa potreby.
U detí v predškolskom veku je úplne prirodzené a fyziologické, že prekonajú okolo šesť až sedem respiračných infektov ročne. Preto sa ani nesnažíme imunitu zvýšiť, len ju prirodzene podporiť. Samozrejme, existujú aj ľudia s poruchami imunity, či už so zníženou, alebo zvýšenou funkciou imunitného systému. Tieto prípady patria do rúk lekára, ktorý im nasadí imunomodulačnú liečbu.
Čo je najlepšie urobiť vo chvíli, keď začneme pociťovať prvé príznaky choroby? Je preventívny Paralen a vypotenie sa skutočne účinné, alebo ide len o rozšírený mýtus?
