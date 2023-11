Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip

Diváci sa konečne dočkali uverejnenia štvordielneho dokumentu o živote a sláve Robbieho Williamsa na Netflixe. Je jasným dôkazom toho, že sláva nie je všetko. Spevák priznáva, že bojoval so závislosťou a na pódium sa postavil so záchvatom paniky.

Do Take That sa dostal vďaka svojej mame

Robbie Williams (vlastným menom Robert Peter Williams) sa podľa portálu Biography narodil 13. februára 1974 v Británii. Jeho rodičia sa rozviedli, keď bol ešte dieťaťom a už v čase, keď bol školákom, sa vždy zaplietol do nejakých problémov. Jeho otec bol zabávačom a Robbie rád sledoval jeho vystúpenia, dokonca aj sám vystupoval v školských hrách.

Keď mal 16 rokov, jeho mama mu povedala o konkurze do chlapčenskej kapely a svoju hudobnú kariéru odštartoval v kapele Take That. Ako člen chlapčenskej skupiny jej Williams pomohol získať šesť singlov a tri albumy na prvom mieste. Nebola to však jeho šálka kávy a ako 21-ročný sa rozhodol odštartovať sólovú kariéru (k Take That sa neskôr ešte na istý čas vrátil) podpisom zmluvy so spoločnosťou Chrysalis/EMI za viac ako 1 milión dolárov a prespievaním hitu Freedom od Georgea Michaela.

Jeho prvý album, ktorý vyšiel v roku 1997, bol prijatý vlažne. O dva roky neskôr sa pokúsil preraziť v Amerike, no podľa TIME bol známy tým, že rád na pódiu predvádzal svoje nahé pozadie, čo sa u amerického publika nestretlo s pochopením.

Vypil fľašu vodky denne

No song Angels sa viac ako 3 mesiace držal v rebríčku Top 10. Žiaľ, sláva so sebou priniesla aj temné stránky. Ako píše The Guardian, v roku 2007 do jeho videodenníka pribudlo video, na ktorom je očividne osamelý, na drogách a číta negatívne komentáre, ktoré o ňom ľudia píšu. Mnohé boli naozaj kruté a písalo sa v nich, že Robbie Williams nestojí za nič, je lúzer a je len zlým žartom.

Podľa webu News spevák priznal, že v časoch, keď bol na úplnom dne, dokázal vypiť aj fľašu vodky za noc a vyfajčiť 60 cigariet. Neváhal tiež užiť akékoľvek drogy, ku ktorým sa dostal, vrátane extázy a kokaínu. Jeho život sa vymykal spod kontroly do takej miery, že ho jeho manažér prinútil ísť na liečenie. Williams neveril, že s tým dokáže prestať, že mu niekto môže pomôcť.

Aby toho nebolo málo, podľa Mail Online si vybudoval aj závislosť na steroidoch, ktoré užíval, aby zvládol náročné turné. Jeho osobná asistentka ho presviedčala, že to nepotrebuje a dopadne to zle, no Robbie lekárovi prikázal, aby mu látku vpichol, zatiaľ čo kričal, že miluje drogy. Upadol do ťažkej depresie a trpel aj agorafóbiou (strach z pobytu v otvorenom priestore). Myslel si, že každý vie o jeho problémoch, no nikoho to nezaujíma. Keď mu oficiálne stanovili diagnózu, ľudia sa pýtali, z čoho už len môže mať depresiu, keď je slávny a má všetko.