Miriam Kalisová bez servítky: Prezradila, prečo na pláži rada pozoruje telá iných žien

Foto: Instagram (miriam.kalisova)

Frederika Lyžičiar
Ukazuje, že nedokonalosť je spoločná.

Svet sociálnych sietí často vytvára ilúziu dokonalosti, ktorá môže skresľovať pohľad na vlastné telo aj sebahodnotu. Práve preto je dôležité pripomínať si, že skutočná krása má mnoho podôb a existuje najmä mimo filtrov a póz.

Na Instagrame zverejnila bývalá moderátorka Miriam Kalisová, ktorá v minulosti tvorila pár s Martinom Šmahelom, video, v ktorom sa úprimne zamýšľa nad vnímaním ženského tela a prirodzenej krásy. Tému zároveň rozvinula aj v sprievodnom texte k príspevku, kde poukázala na rozdiel medzi realitou a obrazom prezentovaným na sociálnych sieťach.

Kontakt s realitou namiesto ilúzie dokonalosti

„Máte to aj vy tak? Že z toho instadokonalého sveta máte niekedy pocit, že fakt sú všetci dokonalí? Som dospelá a niekedy to fakt zošrotuje v myšlienkach aj mňa… preto milujem kontakt s reálnymi ľuďmi… pozorujem ich vrásky, kruhy pod očami, alebo naopak… keď má niekto aj v skutočnosti krásnu pleť, tak si poviem, že wau…,“ priznala otvorene.


Aj v dospelosti ju teda dokáže tlak ideálnych obrazov zo sociálnych sietí potrápiť a rozvíriť myšlienky. O to viac si preto váži obyčajné stretnutia so skutočnými ľuďmi, pri ktorých vníma prirodzenosť bez filtrov a póz.

Rozmanitosť, ktorú na sociálnych sieťach nevidno

