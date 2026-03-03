Slováci sa okúpu v nových bazénoch. Projekt za 100 miliónov eur by mal vyrásť na ikonickom mieste

Autor: Aleksandr Markin – Slovakia Bojnice (The photo is made of a glider "Duo Discus xlt"), CC BY-SA 2.0, Odkaz

Martin Cucík
V Bojniciach by mohol vyrásť nový kúpeľný areál za 100 miliónov eur. Realizácia by však zmenila panorámu mesta, to sa nepozdáva pamiatkarom.

Mesto Bojnice je známe kombináciou historického zámku, kúpeľníctva a zoologickej záhrady, ktoré patria k jeho hlavným atrakciám. Práve na tomto základe by mal v najbližších rokoch vzniknúť nový investičný projekt, ktorý má rozšíriť ubytovacie a rekreačné možnosti v meste. Investícia vo výške 100 miliónov sa však mestu nepozdáva.

Za projektom stojí podnikateľ Slavomír Eliáš, ktorý je majiteľom bojnických kúpeľov. Podľa informácií portálu MY Horná Nitra chce v meste vybudovať nové dominanty, ktoré by mali rozšíriť ponuku atrakcií pre návštevníkov. Jeho projekt by však zásadne zmenil pohľad na Bojnický zámok.

Investícia viac ako 100 miliónov

Podľa dokumentácie ešte z roku 2021 projekt zahŕňa výstavbu kúpeľného domu Terezka s bazénmi, apartmánového domu Tatry so zhruba 120 apartmánmi, ako aj vznik verejných priestorov, námestia a parkovacích kapacít.

Návrh kúpeľného domu Terezka. Zdroj: EIA/Kúpele Bojnice

Celková kapacita komplexu by mala dosiahnuť približne tisíc lôžok. Odhadované náklady na samotný kúpeľný dom sa pohybujú na úrovni 81 miliónov eur, výstavba apartmánového domu by mala stáť ďalších približne 25 miliónov eur. Bola by to tak ďalšia expanzia našich kúpeľov, iba prednedávnom bola oznámená veľká investícia v Rajeckých Tepliciach.

Liečebný dom poskytne najvyšší štandard ubytovania a poskytovania komplexných kúpeľných služieb. Architektúra navrhovaného liečebného domu vychádza z tvaroslovia tradičných kúpeľných domov stredoeurópskeho regiónu a tatranských hotelov,“ uviedol investor, akciová spoločnosť Bojnické kúpele pri predstavení projektu v roku 2021.

Problémy s panorámou mesta

Rozsah projektu vyvolal diskusiu medzi mestom, pamiatkarmi a investorom. Odborníci upozorňujú najmä na mierku a veľkosť navrhovaných stavieb a ich vplyv na panorámu mesta. Podľa ich stanovísk by nové objekty mohli oslabiť vizuálne postavenie historického zámku, vďaka ktorému sú Bojnice ikonické.

Eliáš na svojom zámere trvá aj napriek problémom. V najnovšom rozhovore prirovnal situáciu s koncentráciou viacerých pamiatok na jednom mieste k Parížu.

Studiowacho, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Je tam Louvre, oproti sú Elyzejské polia, neďaleko Víťazný oblúk, Notre-Dame, Eiffelova veža. To všetko sú dominanty a nikto nerieši, ktorá je aká. Podobne by to mohlo byť aj v Bojniciach. Mali by sme tu vedľa seba dve krásne stavby, ktoré potešia srdce,“ vyjadril sa pre MY Horná Nitra.

Eliáš predtým narazil už aj pri projekte na kúpalisku Čajka, kde plánoval akvapark, hektárové jazero, skokanskú arénu, amfiteáter a celoročnú, 600 metrov dlhú lyžiarsku dráhu inšpirovanú Dubajom. Projekt bol po nesúhlase pamiatkarov zastavený a kúpalisko ostalo v roku 2025 zatvorené.

Kúpeľom sa darí

Samotnej spoločnosti Eliáša, akciovke Kúpele Bojnice, sa pritom finančne darí. Kúpele sa stabilne nachádzajú medzi najnavštevovanejšími na Slovensku, hospodárske výsledky firmy to potvrdzujú.

Foto: Finstat

Aj počas pandémie si udržiavali miliónové tržby, od roku 2020 kontinuálne rastú. V roku 2024 sa dostali na úroveň vyše 18 miliónov eur, zisk presiahol 3 milióny eur.

Na svedomí má aj vyhliadkovú vežu

Okrem ambicióznych plánov na nové kúpele a apartmánový dom už Slavomír Eliáš dokázal v Bojniciach konkrétny projekt zrealizovať. Nad mestom v roku 2018 vyrástla 30-metrová vyhliadková veža. Stavba stojí priamo nad Bojnickým zámkom a jej výška bola upravená po dohode s ochranármi, aby neprekročila koruny stromov.

Aj tu jeho ambiciózne plány narazili na odpor mesta či ľudí. Návrh bol silno kritizovaný najmä preto, že oceľová konštrukcia nad mestom sa jednoducho nehodí k historickému rázu Bojníc. Nakoniec sa však zámer podarilo realizovať a mesto tak má svoju vyhliadkovú vežu.

Drevený chodník na Vyhliadkovej veži – Čajka v oblakoch v Bojniciach. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Slavomír Eliáš je osobou silno spätou s mestom Bojnice. Jeho ambiciózne plány často narazili na nesúhlas mesta, vyhliadkovú vežu sa mu však postaviť podarilo. V prípade, ak by sa mu podarilo realizovať aj nový kúpeľný dom, dostali by Bojnice dôležitú turistickú posilu. Podľa doterajších návrhov by to však bolo opäť proti nevôli mnohých ľudí a organizácií.

