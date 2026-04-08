Záhadná misia: Experti EÚ, ktorí šli skontrolovať Družbu, zmizli. Nikto nevie, kde sa nachádzajú

Európska únia (EÚ) sa ocitla v nezvyčajnej situácii, keď nedokáže presne povedať, kde sa nachádza jej vlastná expertná misia vyslaná na Ukrajinu preveriť poškodený ropovod Družba. Projekt, ktorý mal pomôcť vyriešiť spor medzi Kyjevom a Budapešťou, sa medzitým stal terčom posmechu v Bruseli.
„Nie je to mystická misia,“ uviedla hovorkyňa Európskej komisie (EK) Anna-Kaisa Itkonenová. Zároveň však priznala: „Nemám informácie o tom, kde sa nachádzajú.“
Podrobnosti nie sú známe
Misia bola vyslaná v marci s cieľom posúdiť škody na ropovode, ktorým prúdi ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ukrajina tvrdí, že potrubie poškodili ruské útoky a opravy si vyžadujú čas. Maďarsko naopak obviňuje Kyjev z úmyselného zdržiavania a blokuje balík pomoci EÚ pre Ukrajinu v hodnote 90 miliárd eur.
Brusel odmieta poskytovať podrobnosti aj s odvolaním sa na bezpečnosť. „Toto nie je výlet do Údolia Muminovcov. Hovoríme o vojnovej zóne,“ zdôraznila Itkonenová.
Podľa zdrojov z EÚ však misia viazne práve na strane Ukrajiny. Napriek tomu Brusel nechce situáciu verejne eskalovať, najmä nie tesne pred maďarskými voľbami, kde premiér Viktor Orbán využíva spor ako súčasť kampane.
Analytici upozorňujú, že únia sa snaží vyhnúť krokom, ktoré by mohli posilniť Orbánovu rétoriku o nepriateľstve Kyjeva a Bruselu voči Maďarsku.
