Súd tomu nechcel veriť: Vyšetrovatelia odhalili desivý podvod, ľudia si zámerne amputovali končatiny

Možno aj vy poznáte niekoho, o kom sa hovorí, že by si pre drobné nechal prevŕtať aj koleno. Zvyčajne to ostáva v hovorovej rovine, no v jednom americkom meste sa to zmenilo na bizarnú realitu. Ľudia si zámerne ubližovali, aby zarobili.
Vyšetrovatelia odhalili desivý podvod
Ako píše All That Is Interesting, začiatkom 60. rokov sa americké mestečko Vernon stalo neslávne známe tým, že desiatky obyvateľov žiadali poisťovne o vyplatenie peňazí po tom, ako zdanlivo utrpeli úraz, počas ktorého prišli o končatinu. V istom období údajne na Vernon a jeho okolie pripadali dve tretiny všetkých nárokov na odškodnenie za náhodné amputácie v celej krajine. Nakoniec boli do tejto oblasti vyslaní vyšetrovatelia, aby zistili, čo sa deje.
Odhalili desivý podvod. Vo Vernone žilo len okolo 800 obyvateľov, no v priebehu niekoľkých rokov až 50 z nich prišlo o končatinu v rámci zdanlivej nehody. Ľudia si však ubližovali sami, aby dostali od poisťovne peniaze. V dejinách poisťovníctva tak ide o jeden z najbizarnejších podvodov.
Čo sa vlastne udialo? Vo Vernone to kedysi žilo, no miestne podniky zatvárali a ľudia prichádzali o prácu. Ľudia zúfalo hľadali spôsob, ako zarobiť. Nie je celkom isté, kto a ako podvod odštartoval. Keď však obyvatelia videli, že dokážu pomerne rýchlo a „jednoducho“ zbohatnúť, viacerí neváhali.
