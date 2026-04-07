Tisíce dôchodcov dostanú viac peňazí: Sociálna poisťovňa zvyšuje penzie, rozhoduje jeden zásadný detail

Nina Malovcová
Dôchodky
Desiatky tisíc dôchodcov dostanú viac peňazí.

Čoraz viac seniorov na Slovensku zostáva aj po odchode do dôchodku pracov­ne aktívnych. Dôvodom nie je len snaha zostať v pohybe, ale aj realita posledných rokov, životné náklady rastú a mnohým dôchodcom sa nedá vyžiť len z dôchodku.

Ako uvádza portál TV Markíza, Sociálna poisťovňa každoročne prepočítava dôchodky tým poberateľom, ktorí počas roka pracovali a platili odvody. Výsledkom je mierne zvýšenie penzie, ktoré im bude vyplatené automaticky v apríli spolu s doplatkom od začiatku roka.

Navýšenie je individuálne

Výška zvýšenia závisí od konkrétnych príjmov a zaplatených odvodov. Vo väčšine prípadov ide len o niekoľko eur mesačne, približne okolo siedmich eur. Aj keď nejde o výrazný zásah do rozpočtu, pre mnohých seniorov predstavuje každé euro navyše vítané zlepšenie situácie.

Kľúčovým faktorom pre zvýšenie dôchodku je platenie odvodov. Ak dôchodca pracuje len v obmedzenom rozsahu a využíva odvodovú úľavu, jeho príjem nepodlieha poistnému a dôchodok sa mu nezvyšuje. To znamená, že časť pracujúcich dôchodcov, najmä tí s nižšími príjmami, z tohto mechanizmu neprofituje.

Zmena sa dotkne viac ako 150-tisíc ľudí

Sociálna poisťovňa potvrdila, že prepočet sa tento rok týka viac ako 155-tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov. Ide o poberateľov, ktorí boli počas minulého roka dôchodkovo poistení popri poberaní penzie. „Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia. O zvýšení dôchodkov rozhodla v marci 2026 so spätnou platnosťou od 1. januára 2026,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Martin Kontúr.

Zvýšené dôchodky budú vyplatené v aprílových termínoch spolu s doplatkom od začiatku roka. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že celý proces prebehne automaticky a nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť. Rozhodnutie o zvýšení poisťovňa doručí poštou alebo do elektronickej schránky podľa toho, aký spôsob komunikácie má dôchodca aktivovaný.

