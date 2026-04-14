Slovenské úrady varujú pred omáčkou s „čertovým lajnom“: Potravinári ju už stiahli z predaja

Matej Mensatoris
Výrobok obsahoval látku asafoetida.

Štátna veterinárna a potravinová správa varuje pred nevyhovujúcim výrobkom, ktorý sa dostal na Slovensko z Indie. Nachádza sa v ňom látka asafoetida, známa tiež ako čertovo lajno.

Omáčka z Indie

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Senec v spoločnosti PPP TERNO real estate s. r. o., Veľký Biel odber vzorky výrobku s názvom „Omáčka na varenie pre Butter Chicken (Hotová indická omáčka)“. Omáčka mala dátum spotreby 30. 09. 2026, výrobná dávka: 2504072 a krajinu pôvodu: India, Vimal Agro Products Pvt Ltd, Near GIDC, Bardoli 394 601, India, uvádza web potravinárov.

Vo vyšetrenej vzorke zistili potravinári prítomnosť nepovolenej látky – asafoetida, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1169/2011, a podľa Článku 6 je použitie látky „asafoetida“ v tejto potravine nepovolené.

Predmetný výrobok bol distribuovaný z Indie prostredníctvom českého distribútora na územie Slovenskej republiky. Následne bol výrobok stiahnutý z predaja. Predajca komunikoval s dodávateľom o zistených skutočnostiach – použití látky „asafoetida“ v potravine.

