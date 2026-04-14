Slováci protestujú: Návrh zmien pri voľbe zo zahraničia vyhnal ľudí do ulíc

Pred budovou Národnej rady (NR) SR sa v utorok večer dial opozičný protest proti návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia v parlamentných voľbách. Protest zvolalo opozičné PS a pridali sa k nemu aj opozičné KDH, SaS a mimoparlamentná strana Demokrati. Zástupcovia krajanov protest vítajú. Apelujú na poslancov, aby nehlasovali za prekážky v uplatňovaní volebného práva a chránili integritu volebného procesu pre všetkých občanov SR bez rozdielu.
„Robert Fico sa chce zabetónovať pri moci,“ vyhlásil líder PS Michal Šimečka. Je podľa neho potrebné urobiť všetko pre to, aby zákon neprešiel. „Slovensko sa nemôže stať Ficovou autokraciou,“ poznamenal.
Okrem Bratislavy sú v utorok večer proti návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia ohlásené protesty aj v Košiciach, Banskej Bystrici, Prahe a v Bruseli.
Návrh na zrušenie voľby poštou ide priamo proti záujmom občanov
Niektoré krajanské spolky poukázali na to, že možnosť voliť poštou nie je privilégiom žiadnej strany, ale nevyhnutný nástroj moderného štátu, ktorý si váži svojich občanov a chce s nimi ostať v kontakte. Varujú, že zmena voľby poštou na voľbu na ambasádach predstavuje pre tisíce občanov neprekonateľnú logistickú bariéru.
„Pri krátkych cestách do zahraničia je nepravdepodobné, že občan stihne vycestovať na najbližší zastupiteľský úrad, najmä v krajinách, kde Slovensko nemá diplomatické zastúpenie. Takýto krok vnímame ako priame sťažovanie prístupu k volebnej urne a oslabenie demokratickej účasti,“ podotkli. Dodali, že návrh na zrušenie voľby poštou ide priamo proti záujmom občanov a ignoruje viac ako 100-tisíc podpisov v petíciách, ktoré v posledných rokoch žiadali presný opak – modernizáciu a rozšírenie voľby poštou.
Poslanci v utorok popoludní odštartovali 49. parlamentnú schôdzu. Smer-SD prišiel s novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí, po novom by sa tak mohlo voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
Fico: Slováci, ktorí žijú v zahraničí a chcú voliť, majú navštíviť určenú volebnú miestnosť
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) obhajoval zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo februári označil za správne, aby Slováci, ktorí žijú v zahraničí a chcú voliť, navštívili určenú volebnú miestnosť. Buď na veľvyslanectve, konzuláte alebo na inom určenom mieste si prebrali obálku s hlasovacími lístkami a za plentou vo volebnom boxe v súkromí bez ovplyvňovania upravili volebný lístok. Podľa premiéra tak majú vyzerať demokratické, priame a tajné voľby.
V Prahe protestovali stovky ľudí
Stovky ľudí protestovali v Prahe na Námestí Václava Havla.
Na opozičnom proteste, ktorý organizovalo hnutie Progresívne Slovensko (PS), vystúpil jeho podpredseda Ivan Korčok. Podľa neho je cieľom vlády Roberta Fica skomplikovať Slovákom v zahraničí možnosť voliť a znížiť tak volebnú účasť. Koalícia zámer obhajuje obavou z manipulácie volieb, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Korčok pripustil, že zvolať zhromaždenie na území iného štátu pre to, čo chce urobiť slovenská vláda, je neobvyklé. Podľa jeho slov je však neobvyklá aj súčasná situácia.
„Sme tu preto, lebo vláda SR ide urobiť rozhodnutie, ktoré sa týka vás, ktorí žijete tu, v Českej republike, a tisícov občanov (SR, pozn. TASR), ktorí žijú po celom svete. Tým rozhodnutím je zrušenie možnosti voliť poštou v našich parlamentných voľbách… To, čo fungovalo 20 rokov, od roku 2006, tam zrazu vláda vidí problémy, hľadá dôvody, a tie majú jeden jediný cieľ – znížiť účasť vo voľbách, urobiť prekážky, zabrániť ľuďom, aby išli a využili svoje právo voliť. Dvadsať rokov to fungovalo a zrazu im to prekáža,“ povedal Korčok.
Podotkol, že do Prahy neprišiel preto, aby viedol súboj s vládou SR z územia inej krajiny, ale aby zdôraznil, nech Slováci neberú „úpadok a zaostávanie“ Slovenska ako niečo, čo nie je možné zmeniť. Okrem neho na pódiu vystúpila aj slovenská producentka Wanda Adamík Hrycová či herec Juraj Kemka.
