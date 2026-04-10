Seniori majú posledných pár dní na splnenie dôležitej povinnosti, pripomína Sociálna poisťovňa

Po tom, ako seniori začnú poberať dôchodok, neostáva im veľa povinností. Musia oznámiť najmä zmenu údajov, ako je adresa či priezvisko, no inak môžu bezstarostne poberať každý mesiac ich penziu. Výnimkou sú však tí seniori, ktorí žijú v zahraničí, keďže majú niekoľkokrát do roka povinnosť navyše.
Sociálna poisťovňa upozorňuje seniorov žijúcich mimo krajín Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska na blížiacu sa zákonnú povinnosť. Ak chcú aj naďalej dostávať svoj dôchodok bez prerušenia, musia do 15. apríla 2026 doručiť potvrdenie o tom, že sú nažive.
Ako to funguje
Včasné zaslanie tohto dokumentu je kľúčové pre hladký priebeh vyplácania dávok. Na základe neho totiž môže Sociálna poisťovňa naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.
Potvrdenie o žití je potrebné zasielať:
- jedenkrát ročne, ak máte bydlisko v štátoch EHP alebo v Švajčiarskej konfederácii, a to vždy do 31. januára resp. do 30 dní od plánovaného doručenia dôchodku,
- štyrikrát do roka, ak máte bydlisko mimo EHP alebo Švajčiarskej konfederácie, a to vždy do 15. apríla (za 1. štvrťrok), do 15. júla (za 2. štvrťrok), do 15. októbra (za 3. štvrťrok) príslušného kalendárneho roka a do 15. januára (za 4. štvrťrok) nasledujúceho kalendárneho roka.
Jedinú výnimku majú dôchodcovia s bydliskom v Českej republike. Tí zasielať Potvrdenie o žití nemusia.
V prípade, že dôchodcovia nemajú k dispozícii formulár s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť a doručiť nasledovným spôsobom:
- klient si stiahne formulár podľa krajiny, v ktorej žije (osoby žijúce v štátoch mimo EÚ/EHP a vo Švajčiarsku – na stiahnutie TU)
- vyplnené, podpísané a úradne overené potvrdenie zašle poštou (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č.8, 813 63 Bratislava 1) alebo elektronicky: [email protected]
- potvrdenia v inom ako anglickom jazyku sú dostupné na webstránke Sociálnej poisťovne TU.
