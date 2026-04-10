Seniori majú posledných pár dní na splnenie dôležitej povinnosti, pripomína Sociálna poisťovňa

Dana Kleinová
Poslednú možnosť majú budúci týždeň.

Po tom, ako seniori začnú poberať dôchodok, neostáva im veľa povinností. Musia oznámiť najmä zmenu údajov, ako je adresa či priezvisko, no inak môžu bezstarostne poberať každý mesiac ich penziu. Výnimkou sú však tí seniori, ktorí žijú v zahraničí, keďže majú niekoľkokrát do roka povinnosť navyše.

Sociálna poisťovňa upozorňuje seniorov žijúcich mimo krajín Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska na blížiacu sa zákonnú povinnosť. Ak chcú aj naďalej dostávať svoj dôchodok bez prerušenia, musia do 15. apríla 2026 doručiť potvrdenie o tom, že sú nažive.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Tisíce dôchodcov dostanú viac peňazí: Sociálna poisťovňa zvyšuje penzie, rozhoduje jeden zásadný detail
2.
Dôležitá správa pre seniorov: Niektorým budú dôchodky meškať, prídu v konkrétnych termínoch
3.
Dôležitá správa pre seniorov: Rodičovské dôchodky dorazia v konkrétnom termíne, rozhoduje tento dátum
Zobraziť všetky články (220)

Ako to funguje

Včasné zaslanie tohto dokumentu je kľúčové pre hladký priebeh vyplácania dávok. Na základe neho totiž môže Sociálna poisťovňa naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.

Potvrdenie o žití je potrebné zasielať:

  • jedenkrát ročne, ak máte bydlisko v štátoch EHP alebo v Švajčiarskej konfederácii, a to vždy do 31. januára resp. do 30 dní od plánovaného doručenia dôchodku,
  • štyrikrát do roka, ak máte bydlisko mimo EHP alebo Švajčiarskej konfederácie, a to vždy do 15. apríla (za 1. štvrťrok), do 15. júla (za 2. štvrťrok), do 15. októbra (za 3. štvrťrok) príslušného kalendárneho roka a do 15. januára (za 4. štvrťrok) nasledujúceho kalendárneho roka.

Jedinú výnimku majú dôchodcovia s bydliskom v Českej republike. Tí zasielať Potvrdenie o žití nemusia.

V prípade, že dôchodcovia nemajú k dispozícii formulár s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť a doručiť nasledovným spôsobom:

  • klient si stiahne formulár podľa krajiny, v ktorej žije (osoby žijúce v štátoch mimo EÚ/EHP a vo Švajčiarsku – na stiahnutie TU)
  • vyplnené, podpísané a úradne overené potvrdenie zašle poštou (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č.8, 813 63 Bratislava 1) alebo elektronicky: [email protected]
  • potvrdenia v inom ako anglickom jazyku sú dostupné na webstránke Sociálnej poisťovne TU.
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

