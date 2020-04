Triasli sa zimou, do vesmíru im unikal kyslík. Misia Apollo 13 mohla skončiť obrovskou katastrofou

Ak spomenie program Apollo, väčšina z nás pozná iba dva z dvanástich letov s posádkou, a to Apollo 11 a Apollo 13. Kým Apollo 11 sa nám všetkým spája s legendárnou vetou Neila Armstronga – „Je to malý krok pre človeka, obrovský skok pre ľudstvo,“ tak misia Apollo 13, ktorej úspešné pristátie oslavujeme práve dnes, sprevádza už pamätná veta – „Houston, máme problém“.

Na začiatok treba poznamenať, že spomínaná veta je interpretácia z filmu Apollo 13 v hlavnej úlohe s Tomom Hanksom. V skutočnosti táto veta znela: „Houston, mali sme tu problém (Houston, we’ve had a problem)“.

Štart misie

Program Apollo 13 už od začiatku, čo ale pri takýchto misiách nie je ničím nezvyčajné, sprevádzali drobné problémy. Hlavná posádka mala mať iné zloženie a pilotom veliteľského modulu mal byť Ken Mattingly. Tri dni pred štartom sa ale posádka dostala do styku s infekčnou chorobu rubeola a jedine Ken túto chorobu v minulosti neprekonal, takže nemusel mať dostatok protilátok. Bol tak nahradený a na Mesiac sa dostal až v rámci misie Apollo 16.

Posádku tak tvorili veliteľ James A. Lovell, Jr., ktorý už bol vo vesmíre trikrát, John L. „Jack“ Swigert ako pilot veliteľského modulu a Fred W. Haise, Jr. ako pilot lunárneho modulu. Pre týchto dvoch to bol prvý let do vesmíru.

Apollo 13 vyštartovalo na obežnú dráhu okolo Zeme 11. apríla 1970 o 19:13:00,61 svetového času pomocou nosnej rakety Saturn V.

Houston, mali sme tu problém

30 hodín a 40 minút po štarte posádka zapla hlavný motor servisného modulu. Prešla tak z bezpečnej translunárnej dráhy na hybridnú, ktorá umožňovala pristátie v oblasti Fra Mauro, ktorá bola vybraná ako cieľ misie.

Po takmer 56 hodinách letu dostala posádka za úlohu zapnúť premiešavanie nádrží s kvapalným vodíkom a kyslíkom. Išlo o bežnú operáciu. Minútu a pol po zapnutí premiešavania však posádka počula výbuch a cítila nezvyčajné vibrácie. Ešte si to neuvedomovali, ale práve v tom momente sa misia s cieľom pristátia na Mesiaci zmenila na misiu s cieľom zachrániť sa.

Zaznela už legendárna veta: „Houston, mali sme tu problém,“ ktorú vyslovil Swigert alebo Lovell (údaje sa líšia). Veliace stredisko požiadalo o zopakovanie a Lovell vetu zopakoval a oznámil, že zaznamenali nízku úroveň napätia na zbernici B. V tom čase sa už vesmírna loď nepohybovala po bezpečnej translunárnej dráhe. Ak by na nej boli a prišlo by k poruche motorov kozmickej lode, mohli by sa bez použitia paliva vrátiť bezpečne naspäť na Zem.

Niekoľko minút veliace stredisko na Zemi nevedelo, čo sa deje. Lovell 15 minút po incidente povedal veliacemu stredisku, že pri pohľade priehľadom sa mu zdá, že niečo uniká do vesmíru. Na Zemi si vtedy naplno uvedomili, že sa stalo niečo vážne.

Výbuch zničil jednu z kyslíkových nádrží, ďalšia bola poškodená a kyslík cez potrubie unikal do vesmíru. Problémy boli aj s vodíkovou nádržou. Je dôležité poznamenať, že kyslík v tomto prípade neslúžil iba na dýchanie, ale aj na reakciu s vodíkom, pri ktorej vznikala elektrina, ktorá bola takisto životne dôležitá.

Nehoda vážne poškodila servisný modul. Vesmírna loď mala tri časti, a to spomínaný servisný modul, lunárny modul určený na pohyb po Mesiaci a veliteľský modul, ktorý slúžil ako riadiace centrum a mal tiež slúžiť na návrat na Zem.

Problémy s energiou

Veliteľskému modulu rýchlo dochádzala energia. Posádka musela rýchlo povypínať všetko, čo nutne nepotrebovali, aby šetrili energiou. Presunuli sa preto do lunárneho modulu, ktorý slúžil ako záchranný čln a mal vlastné napájanie energiou. Vo veliteľskom module vypli aj navigačný systém, ktorý mal veľkú spotrebu energie a využívali identický systém v lunárnom module. V tomto „záchrannom člne“ určenom pre dve osoby tak napokon traja muži strávili 4 dni.

Návrat na bezpečnú translunárnu dráhu

Naplno sa rozbehla záchranná misia s cieľom vrátiť astronautov bezpečne na Zem. Keďže nikto netušil, ako veľmi je poškodený hlavný motor na servisnom module, rozhodli sa využiť pohon lunárneho modulu, ktorý bol skonštruovaný iba na krátke použitie pri zostupe na Mesiac. V stredisku na Zemi okamžite nastali výpočty, kedy je potrebné zapnúť motory a po troch hodinách počítania sa podarilo určiť parametre na to, aby sa loď dostala na bezpečnú translunárnu dráhu.

Dve hodiny po dosiahnutí najbližšieho priblíženia k Mesiacu, vykonali zážih motorov lunárneho modulu. To sa podarilo a loď smerovala do bezpečia.

Ďalšie veľké problémy

Po tomto úspešnom manévri si všetci vydýchli, no ani zďaleka nebolo všetko vyhraté. V lunárnom module začala nebezpečne narastať hladina oxidu uhličitého z vydychovaného vzduchu. Na znižovanie jeho obsahu boli nainštalované filtre s hydroxidom lítnym, avšak ten mal slúžiť pre dvoch astronautov na dva dni a nie pre troch na štyri dni.

Túto neľahkú situáciu ale predvídal jeden pracovník riadiaceho strediska od momentu, keď sa dozvedel o výbuchu. Spolu s kolegom vymyslel systém, ako prispôsobiť filtre veliteľského modulu pre potreby lunárneho modulu. Astronauti na základe jeho inštrukcií vytvorili redukciu, ktorá umožnila použiť filter z veliteľského modulu. Použili na to ponožku, lepiacu pásku, plastové vrecko a obal z letovej príručky.

Astronautom okrem stiesneného priestoru lunárneho modulu znepríjemňovala život aj zima. V snahe ušetriť čo najviac energie tu teplota klesla až k trom stupňom Celzia. Uvažovali, že by si doniesli svoje skafandre, napokon od toho upustili. Namiesto toho si Lovell a Haise obuli topánky určené na pohyb po Mesiaci a Swigert si obliekol ďalšiu kombinézu.

Všade bola kvôli zime veľká vlhkosť a aby mohli odčítávať údaje z prístrojov, museli ich utierať. Kondenzácia našťastie nespôsobila žiadne poruchy na prístrojoch.

17. 4. 1970 – pristátie

Napriek tomu, že zážih motorov na lunárnom motore urobili správne, loď sa aj tak odchyľovala od žiaducej dráhy. Dôvodom bol otvor na vypúšťanie moču do voľného priestoru, ktorý fungoval ako reaktívny motor. Museli tak urobiť korekčné zážihy motora, aby vstúpili správne do atmosféry.

Aby to správne urobili, riadili sa iba hranicou medzi dňom a nocou, ktorá bola na zemskom povrchu dobre viditeľná. Ak by to urobili zle, hrozilo, že by sa odrazili od atmosféry a skončili by vo vesmíre, kde by sa už nemali šancu zachrániť. Ak by vstúpili do atmosféry pod príliš ostrým uhlom, tepelný štít by nevydržal vysokú teplotu a zhoreli by. Aj tieto manévre ale urobili správne.

Pred pristátím sa astronauti museli presunúť z lunárneho modulu do veliteľského. Lunárny modul neobsahoval tepelný štít ani vybavenie určené na pristátie na Zemi. Pred vstupom do atmosféry odhodili servisný a potom aj lunárny modul. Až vtedy videli rozsah poškodenia servisného modulu, ktorému chýbal v celej dĺžke hliníkový plášť. Videli tiež trhlinu, ktorá smerovala až k hlavnému motoru, a tak je pravdepodobné, že aj ten bol poškodený. Ak by ho teda chceli využiť na manévrovanie je možné, že by vybuchol a astronauti by zomreli vo vesmíre.

Do atmosféry vstúpili správne, no keďže nikto nevedel, či náhodou nie je poškodený od výbuchu aj tepelný štít, hrozilo riziko, že v nej zhoria. Posledným rizikom bolo, že sa tiež poškodil systém brzdiacich padákov. Našťastie, tieto dve krízové situácie nenastali a veliteľský modul Apollo 13 pristál 17. júla 1970 po takmer 6 dňoch od štartu o 18:07:41 UTC na hladine Tichého oceánu.

Príčina havárie

Vyšetrovaním sa zistilo, že výbuch spôsobilo náhodné spojenie viacerých udalostí. Systém premiešavania kyslíka bol pôvodne navrhnutý na nižšie napätie, čo sa v procese výroby zmenilo. Namontované termostaty boli ale určené na napätie 28 V a nie na nové 65 V napätie. To by nemusel byť problém, no nádrž na kyslík pri montovaní ešte do misie Apollo 10 spadla a dali ju na inšpekciu. Tá neodhalila žiadnu poruchu a bol použitá v Apollo 13, avšak pravdepodobne došlo k poruche potrubia v nádrži. To v kombinácii so zlým termostatom spôsobilo, že teplota v nádrži pri lete dosiahla až 500 stupňov Celzia a explodovala, pričom maximálna prípustná teplota bola 27 stupňov.

Hrdinovia

Aj keď astronauti nesplnili misiu, na ktorú boli pôvodne vyslaní, dostali slávu, akú si zaslúžili. Nikoho netrápila nevydarená misia, všetci sa radovali, že aj napriek mnohým problémom a prekážkam sa astronauti bezpečne vrátili na Zem.

Na tom že prežili, mali tiež svoju veľkú zásluhu desiatky pracovníkov NASA, ktorí ich inštruovali a pomáhali v zložitých a vypätých situáciách.

Aj vtedajší prezident Richard Nixon ocenil posádku a celú misiu. Prehlásil, že to bola úspešná misia a prieskum vesmíru je vždy nebezpečný. „Posádka Apollo 13 stelesňuje nadšenie a skúsenosti a aj pod najväčším tlakom ukázala, ako dokáže prijať nebezpečenstvo a prekonať riziká,“ povedal prezident.

Ani jeden z astronautov sa už do vesmíru nevrátil. John Leonard Swigert zomrel v roku 1982 na rakovinu vo veku 51 rokov. Fred Wallace Haise bol po misii Apollo 13 vymenovaný za veliteľa záložnej posádky Apollo 16 a neskôr v roku 1979 z NASA odišiel. Momentálne má 86 rokov.

James Lovell (ktorý bol vo filme Apollo 13 stvárnený Tomom Hanksom) odišiel z NASA v roku 1973 a pracoval v súkromnej sfére. Napísal tiež knihu Lost Moon o misii Apollo 13. Keďže jeho mama mala český pôvod, viackrát navštívil Českú republiku a je tiež čestným občanom obce Dolní Lukavice, odkiaľ pochádzajú jeho predkovia. Len prednedávnom oslávil svoje 92. narodeniny s manželkou a svojimi štyrmi deťmi.

Misia Apollo 13 svetu ukázala, že aj neúspech je možné premeniť na úspech vďaka odhodlaniu, zachovaniu chladnej hlavy a snahe nevzdať sa za žiadnu cenu. Ukázala tiež to, že nie je dôležité dosiahnuť prvotne stanovený cieľ, ale dosiahnuť to, aby sa všetci bezpečne mohli vrátiť k svojím blizkym. A to sa im podarilo.