Plán, ktorý dvíha obočie: Srbi sa spoja s Izraelom v kontroverznom projekte

Srbský prezident Aleksandar Vučič potvrdil, že krajina bude vyrábať vojenské drony v spolupráci s izraelskou firmou, pričom projekt označil za spoločný podnik v pomere 50 na 50.
„Samozrejme, pretože ich vyrábajú najlepšie,“ uviedol Vučič na adresu izraelského partnera, ktorého výber podľa neho nebol náhodný.
Spolupráca vyvoláva kritiku
Podľa medializovaných informácií by sa na projekte mala podieľať spoločnosť Elbit Systems spolu so srbským štátnym podnikom SDPR, pričom továreň má vyrábať drony s krátkym aj dlhým dosahom.
🔴 Sırbistan, İsrail’in Elbit Systems şirketiyle ortak bir İHA üretim tesisi kurmayı planlıyor.
Oficiálne potvrdenie účasti izraelskej firmy zatiaľ nepadlo, no projekt už vyvoláva kontroverzie. Elbit Systems čelí kritike za svoju úlohu v izraelských vojenských operáciách v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu. Srbsko je zároveň pod tlakom pre rastúci export zbraní do Izraela od začiatku vojny v Pásme Gazy.
Podľa osobitnej spravodajkyne OSN pre ľudské práva na palestínskych územiach Francescy Albaneseovej patrí Belehrad medzi „najpevnejších a najodhodlanejších spojencov“ Izraela.
Vučič kritiku odmieta a spoluprácu s Izraelom dlhodobo obhajuje. „Oni predávajú zbrane nám, my predávame zbrane im a bude to tak pokračovať,“ vyhlásil. Projekt výroby dronov tak môže ešte viac prehĺbiť spoluprácu medzi oboma krajinami, no zároveň zvýšiť medzinárodný tlak na Srbsko v otázke vývozu zbraní.
