Trojuholník pizze za 9,30 eura: Ľudia krútia hlavou nad cenami jedla na Coachelle, nemohli by sme si ho dovoliť

Hudobný festival Coachella je v plnom prúde a sociálne siete zaplavili najmä dve témy – vystúpenie Justina Biebera a ceny jedla.
Headlinerom tohto ročníka Coachelly bol Justin Bieber, ktorý v sobotu predviedol zaujímavú šou, vďaka ktorej vznikla prezývka #Bieberchella.
Kým podľa jednej skupiny fanúšikov Bieber prišiel s originálnym predstavením, ďalších šokovalo, že údajne dostal zaplatených 10 miliónov dolárov za to, že si „púšťal svoje pesničky“ z YouTube. Samozrejme, toto tvrdenie je nadnesené a ľudia patriaci do prvej kategórie s ním nesúhlasia.
Justin Bieber v minulosti zrušil viacero svojich koncertov a vystupovanie prakticky zavesil na klinec. Preto nie div, že jeho šou na Coachelle pritiahla obrovskú pozornosť. Okrem nových skladieb fanúšikov príjemne prekvapil aj starými hitmi, ktoré zaspieval. TikTok prakticky okamžite zaplavili videá od ľudí, ktorí na Coachelle neboli a dostali FOMO.
Desiatky eur za nie veľkú porciu
Povedzme si pravdu, mnohí z nás majú Coachellu na svojom wish liste, no keď sa pozrieme za zostatok na našom účte, rýchlo na ňu zabudneme. Potvrdzujú to aj videá, ktoré sa stali v uplynulých dňoch na sociálnych sieťach virálnymi a návštevníci v nich ukazujú, koľko platia za jedlo.
Podľa nich porcia cestovín stojí 25 dolárov (asi 21 eur), grilované špeciality 28 dolárov (necelých 24 eur) a snáď najväčšiu pozornosť vyvolal trojuholník pizze za 11 dolárov (9,30 eura). Dokonca sa šíri, že má stáť ešte viac.
Okrem jedla je vysokou pálkou samotná vstupenka, ubytovanie a netreba zabúdať ani na outfit. Coachella nie je len o hudbe, ale aj o móde a ak ju niekto miluje, toto je príležitosť na to, aby ukázal svoju kreativitu.
