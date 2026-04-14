Trojuholník pizze za 9,30 eura: Ľudia krútia hlavou nad cenami jedla na Coachelle, nemohli by sme si ho dovoliť

Foto: Profimedia / Screen TikTok (angelina.pj)

Zuzana Veslíková
Nie je prekvapením, že ceny jedla na festivale sú drahý špás. A už vôbec nie, keď hovoríme o tomto.

Hudobný festival Coachella je v plnom prúde a sociálne siete zaplavili najmä dve témy – vystúpenie Justina Biebera a ceny jedla. 

Headlinerom tohto ročníka Coachelly bol Justin Bieber, ktorý v sobotu predviedol zaujímavú šou, vďaka ktorej vznikla prezývka #Bieberchella.

Kým podľa jednej skupiny fanúšikov Bieber prišiel s originálnym predstavením, ďalších šokovalo, že údajne dostal zaplatených 10 miliónov dolárov za to, že si „púšťal svoje pesničky“ z YouTube. Samozrejme, toto tvrdenie je nadnesené a ľudia patriaci do prvej kategórie s ním nesúhlasia.

@overtime Whatever the amount was, best stream of all time 🤣 #justinbieber #coachella2026 #bieberchella #coachella (via @coachella ♬ DENTRO DA MINHA MENTE – Allba

Justin Bieber v minulosti zrušil viacero svojich koncertov a vystupovanie prakticky zavesil na klinec. Preto nie div, že jeho šou na Coachelle pritiahla obrovskú pozornosť. Okrem nových skladieb fanúšikov príjemne prekvapil aj starými hitmi, ktoré zaspieval. TikTok prakticky okamžite zaplavili videá od ľudí, ktorí na Coachelle neboli a dostali FOMO.

@nssmagazine Justin Bieber really brought us back to 2010 during his Coachella performance #justinbieber #baby #coachella #coachella2026 ♬ audio originale – nss magazine

Desiatky eur za nie veľkú porciu

Povedzme si pravdu, mnohí z nás majú Coachellu na svojom wish liste, no keď sa pozrieme za zostatok na našom účte, rýchlo na ňu zabudneme. Potvrdzujú to aj videá, ktoré sa stali v uplynulých dňoch na sociálnych sieťach virálnymi a návštevníci v nich ukazujú, koľko platia za jedlo.

@foodwithmichel Coachella 2026 food costs #coachella ♬ House Tour – Sabrina Carpenter

Podľa nich porcia cestovín stojí 25 dolárov (asi 21 eur), grilované špeciality 28 dolárov (necelých 24 eur) a snáď najväčšiu pozornosť vyvolal trojuholník pizze za 11 dolárov (9,30 eura). Dokonca sa šíri, že má stáť ešte viac.

@angelina.pjthese prices are NOT for the WEAK😭♬ I’m surprised, den sounds when I emphasize it! sound of(863204) – ηρ

Okrem jedla je vysokou pálkou samotná vstupenka, ubytovanie a netreba zabúdať ani na outfit. Coachella nie je len o hudbe, ale aj o móde a ak ju niekto miluje, toto je príležitosť na to, aby ukázal svoju kreativitu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac