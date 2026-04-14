Rokovania s Iránom by sa mohli obnoviť do dvoch dní: Trump prezradil viac

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Útok na Irán
Americký prezident Donald Trump v utorok v rozhovore pre denník New York Post uviedol, že rokovania s Iránom v Pakistane by sa mohli obnoviť v priebehu najbližších dvoch dní. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.

„Mali by ste tam naozaj zostať, lebo počas najbližších dvoch dní by sa mohlo niečo udiať a my sme viac naklonení tomu, aby sme tam išli,“ povedal Trump v telefonáte s reportérkou New York Post.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Krajina nie je pripravená na nebezpečný svet: Bývalý šéf NATO upozorňuje na slabiny, vláda zanedbáva obranu
2.
Trump opäť preháňal, jeho reči museli korigovať: Takto bude vyzerať americká blokáda Hormuzského prielivu
3.
Americké námorníctvo chce blokovať Hormuzský prieliv: Teherán podľa Trumpa vydiera celý svet
Zobraziť všetky články (223)

Ďalšie kolo rokovaní by sa malo uskutočniť tento týždeň

Šéf Bieleho domu zároveň ocenil prácu hlavného veliteľa pakistanskej armády Ásima Muníra v úlohe sprostredkovateľa rokovaní.

„Je fantastický, a preto je pravdepodobnejšie, že sa tam vrátime,“ vyhlásil Trump. „Prečo by sme mali ísť do nejakej krajiny, ktorá s tým nemá nič spoločné?“ dodal.

Foto: SITA/AP

Agentúra Reuters s odvolaním sa na štyri zdroje ešte skôr v utorok informovala, že ďalšie kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom by sa malo uskutočniť tento týždeň opäť v Islamabade.

Minulotýždňové rozhovory v pakistanskej metropole sa po 21 hodinách skončili bez dohody. Viceprezident USA J. D. Vance, ktorý viedol americkú delegáciu, podrobnosti odmietol konkretizovať. Uviedol len, že kľúčovou otázkou je jadrový program Iránu a že USA požadujú, aby Teherán súhlasil s tým, že sa zriekne údajných snáh získať jadrovú zbraň.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí povedal, že počas rokovaní s USA došlo v mnohých otázkach k posunu, avšak amerických vyjednávačov obvinil z toho, že svojimi „prehnanými požiadavkami a neustále sa meniacim postojom“ zabránili dosiahnutiu dohody.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Štát plánuje zvýšiť pokuty, pretože sa dlho nezvyšovali: Pozrite si, čo má pribudnúť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Do Chorvátska autom na týždeň len za 293,50 eura so všetkým: Tu je návod, ako k moru najlacnejšie
Chorvátsko
Do Chorvátska autom na týždeň len za 293,50 eura so všetkým: Tu je návod, ako k moru najlacnejšie
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac