Speváčka Beáta Dubasová opisuje, ako vznikol jej 41-ročný hit. Milujú ho aj deti

Foto: Instagram (beatadubasova.sk)

Frederika Lyžičiar
Jej hity nestarnú, len sa dedia z rodičov na deti a stále znejú rovnako prirodzene ako kedysi.

Niektoré piesne nestarnú, iba dozrievajú spolu s generáciami, ktoré ich počúvajú. A sú chvíle, keď si ich silu uvedomia aj tí, ktorí stáli pri ich zrode.

Speváčka Beáta Dubasová pre magazín Šarm povedala, že je pre ňu útechou vedomie, že aj vďaka Vašovi Patejdlovi tu zostali piesne, ktoré pretrvali desaťročia a ľudia ich dodnes milujú. Jej hity, medzi nimi aj Vráť mi tie hviezdy či mnohé ďalšie známe skladby, pozná azda každý naprieč generáciami. Patrí tak k interpretom, ktorých tvorba prežila svoj čas a dodnes zostáva prirodzenou súčasťou hudobnej pamäti Slovenska.

Generácia, ktorá zanechala stopu

Speváčka hovorí, že až s odstupom rokov si naplno uvedomila, aký dlhý život môžu mať piesne a ako prirodzene sa prenášajú z jednej generácie na druhú.

„Teší ma, že som z generácie, ktorá tu niečo zanecháva… Kamkoľvek prídem, aj mladí ľudia mi hovoria: „Ja som presne nevedela, čo spievate, ale keď ste začali spievať, všetko som to poznala.‘“ Ľudia to majú navnímané v hlave, zrejme to počúvali ich rodičia, hrajú ich rádiá. Som hrdá a šťastná, že som mala to šťastie zaspievať pár hitov, ktoré pretrvali 40 rokov. Budem to robiť ďalej, pokým ma budú volať spievať.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Rádio Melody (@radiomelody_sk)


Beáta Dubasová tak opisuje skúsenosť, ktorá nie je samozrejmosťou – piesne, ktoré dokážu prežiť generačnú výmenu a osloviť aj tých, ktorí sa narodili dávno po ich vzniku. Práve v tom vidí zmysel svojej dlhoročnej práce.

„Pár“ hitov, ktoré pozná celé Slovensko

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac