Speváčka Beáta Dubasová opisuje, ako vznikol jej 41-ročný hit. Milujú ho aj deti

Niektoré piesne nestarnú, iba dozrievajú spolu s generáciami, ktoré ich počúvajú. A sú chvíle, keď si ich silu uvedomia aj tí, ktorí stáli pri ich zrode.
Speváčka Beáta Dubasová pre magazín Šarm povedala, že je pre ňu útechou vedomie, že aj vďaka Vašovi Patejdlovi tu zostali piesne, ktoré pretrvali desaťročia a ľudia ich dodnes milujú. Jej hity, medzi nimi aj Vráť mi tie hviezdy či mnohé ďalšie známe skladby, pozná azda každý naprieč generáciami. Patrí tak k interpretom, ktorých tvorba prežila svoj čas a dodnes zostáva prirodzenou súčasťou hudobnej pamäti Slovenska.
Generácia, ktorá zanechala stopu
Speváčka hovorí, že až s odstupom rokov si naplno uvedomila, aký dlhý život môžu mať piesne a ako prirodzene sa prenášajú z jednej generácie na druhú.
„Teší ma, že som z generácie, ktorá tu niečo zanecháva… Kamkoľvek prídem, aj mladí ľudia mi hovoria: „Ja som presne nevedela, čo spievate, ale keď ste začali spievať, všetko som to poznala.‘“ Ľudia to majú navnímané v hlave, zrejme to počúvali ich rodičia, hrajú ich rádiá. Som hrdá a šťastná, že som mala to šťastie zaspievať pár hitov, ktoré pretrvali 40 rokov. Budem to robiť ďalej, pokým ma budú volať spievať.“
Beáta Dubasová tak opisuje skúsenosť, ktorá nie je samozrejmosťou – piesne, ktoré dokážu prežiť generačnú výmenu a osloviť aj tých, ktorí sa narodili dávno po ich vzniku. Práve v tom vidí zmysel svojej dlhoročnej práce.
