Niektorým vozidlám po novom hrozí vyradenie z evidencie: Pozrite si detaily

Michaela Olexová
TASR
Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) prinesie nový zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami. Právnu normu poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.

Zákon, ktorý má zefektívniť systém PZP a výrazne znížiť počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke, vypracovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR a Ministerstvom dopravy (MD) SR v nadväznosti na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600-tisíc nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300-tisíc z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.

Zmeny sa dotknú spolu troch právnych predpisov – zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Prvým krokom bude vyčistenie databázy evidencie vozidiel. Pôjde o jednorazové hromadné trvalé vyradenie z evidencie tých vozidiel, ktoré nebudú mať uzatvorené PZP viac ako 24 mesiacov. Podľa MV je vysoký predpoklad, že reálne už tieto autá neexistujú. Držitelia budú predtým upovedomení, že ich vozidlo nie je evidované ako poistené a má sa z tohto dôvodu vyradiť. Obdobný postup sa uplatní aj voči vozidlám, ktoré sú dlhodobo (najmenej 24 mesiacov) dočasne vyradené z evidencie po uplynutí pôvodne nahlásenej lehoty.

Pokuty od 120 do 900 eur

Novinkou bude zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla za PZP, čo umožní automatizovaný spôsob kontroly a ukladania pokút. Okresné úrady budú ukladať pokuty na základe dát zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Pokuta sa bude pohybovať od 120 do 900 eur podľa hmotnosti vozidla a držiteľovi bude uložená v prípade, že vozidlo bude bez uzatvoreného PZP viac ako 30 dní. Výška pokuty sa zníži o tretinu, ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu. Za to isté vozidlo bez PZP bude možné ukladať pokutu opakovane, a to každých 150 dní v dvojnásobnej výške.

Ďalšie dôležité informácie

Poisťovne budú mať povinnosť poskytovať informácie o uzatvorení PZP Slovenskej kancelárii poisťovateľov bez zbytočného odkladu, aby dáta, z ktorých sa vychádza pri kontrole a sankcionovaní, boli vždy čo najaktuálnejšie a presné. Zároveň sa zavádza kontrola PZP aj v rámci staníc technickej a emisnej kontroly. V praxi to bude znamenať, že nepoistené vozidlo neprejde takouto kontrolou.

Poslanci schválili aj viaceré pozmeňovacie návrhy z výborov. Doplnili napríklad možnosť držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla vytvoriť si digitálne potvrdenie o PZP, a to v súvislosti s postupnou digitalizáciou identity a dokladov občanov pod správou MV SR. Táto zmena bude účinná od 1. augusta 2027.

Poslanci tiež posunuli účinnosť ostatných schválených zmien. Ustanovenia, ktoré upravujú zasielanie výziev pri nepoistených vozidlách a hromadné vyradenie, budú účinné od 1. augusta 2026. Následne od 1. októbra 2026 nadobudnú účinnosť ustanovenia o objektívnej zodpovednosti, označovaní vozidiel ako nepoistených, automatizovanom vydávaní rozkazov okresnými úradmi, zadržiavaní dokladov a tabuliek nepoistených vozidiel, ako aj o preverovaní PZP pri technickej a emisnej kontrole.

Dráma v pléne: Ferenčák vyzval Šutaja Eštoka, svojho bývalého šéfa, aby odstúpil

