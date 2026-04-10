V oceáne zbadali niečo záhadné: Natočili tvora, ktorého sa každý obáva, jeho zjavenie neveští nič dobré

Foto: Instragram - wandering.westerner (reprofoto)

Roland Brožkovič
Stretnutie bolo o to vzácnejšie, že ryba ešte nebola úplne vyplavená, ale nachádzala sa v plytkej vode.

Je to jeden z najdlhších morských tvorov na svete, no stretnúť sa s ním je mimoriadne vzácne. Obýva hlboké vody ďaleko od pobrežia a len výnimočne sa dostane k hladine. Aj preto je stretnutie s ním mimoriadne vzácne a ľudia veria, že neveští nič dobré.

Česť stretnúť sa s touto obávanou rybou s latinským názvom Regalecus glesne, , známej ako giant oarfish, mal tentokrát potápač neďaleko mexického pobrežia. Stretnutie bolo o to vzácnejšie, že ryba ešte nebola úplne vyplavená, ale nachádzala sa v plytkej vode, hoci podľa zverejnených záberov už len dožívala a následne zahynula.

Neuveriteľné stretnutie

„Dnes som mal najvzácnejšie stretnutie za celú svoju kariéru. Narazili sme na živú rybu Regalecus glesne – niečo, čo som úprimne povedané nikdy nečakal, že takto uvidím. Zjavne umierajúcu, ale živú, v krištáľovo čistých plytkých vodách. Bola neuveriteľne dlhá. Pre rybu, ktorá trávi svoj život v hĺbkach až do 1000 metrov, to pôsobilo veľmi zvláštne,“ napísal potápač Aidan Bedford na sociálnej sieti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Aidan Bedford (@wandering.westerner)

Ako sme vás už dávnejšie informovali, ryba má vraj prinášať prekliatie, varovať má pred katastrofami. V roku 2011 sa ich najmenej desať vyplavilo pred zemetrasením a obrovskou cunami, ktorá zasiahla oblasť Fukušimy, informoval Forbes. Podľa portálu Guardian, v Japonsku túto rybu považujú za tú, ktorá predpovedá budúcnosť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Aidan Bedford (@wandering.westerner)

Príbeh hovorí, že keď sa ukáže, onedlho nastane zemetrasenie. No podľa Japan Times by mohol mať aj vedecký základ. Kijoši Wadacumi, z organizácie e-PISCO, venujúcej sa zemetraseniam, sa domnieva, že „hlbokomorské ryby žijúce v blízkosti morského dna sú citlivejšie na pohyby aktívnych zlomov, ako ryby v blízkosti morskej hladiny“ .

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac