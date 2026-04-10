V oceáne zbadali niečo záhadné: Natočili tvora, ktorého sa každý obáva, jeho zjavenie neveští nič dobré

Je to jeden z najdlhších morských tvorov na svete, no stretnúť sa s ním je mimoriadne vzácne. Obýva hlboké vody ďaleko od pobrežia a len výnimočne sa dostane k hladine. Aj preto je stretnutie s ním mimoriadne vzácne a ľudia veria, že neveští nič dobré.
Česť stretnúť sa s touto obávanou rybou s latinským názvom Regalecus glesne, , známej ako giant oarfish, mal tentokrát potápač neďaleko mexického pobrežia. Stretnutie bolo o to vzácnejšie, že ryba ešte nebola úplne vyplavená, ale nachádzala sa v plytkej vode, hoci podľa zverejnených záberov už len dožívala a následne zahynula.
Neuveriteľné stretnutie
„Dnes som mal najvzácnejšie stretnutie za celú svoju kariéru. Narazili sme na živú rybu Regalecus glesne – niečo, čo som úprimne povedané nikdy nečakal, že takto uvidím. Zjavne umierajúcu, ale živú, v krištáľovo čistých plytkých vodách. Bola neuveriteľne dlhá. Pre rybu, ktorá trávi svoj život v hĺbkach až do 1000 metrov, to pôsobilo veľmi zvláštne,“ napísal potápač Aidan Bedford na sociálnej sieti.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako sme vás už dávnejšie informovali, ryba má vraj prinášať prekliatie, varovať má pred katastrofami. V roku 2011 sa ich najmenej desať vyplavilo pred zemetrasením a obrovskou cunami, ktorá zasiahla oblasť Fukušimy, informoval Forbes. Podľa portálu Guardian, v Japonsku túto rybu považujú za tú, ktorá predpovedá budúcnosť.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Príbeh hovorí, že keď sa ukáže, onedlho nastane zemetrasenie. No podľa Japan Times by mohol mať aj vedecký základ. Kijoši Wadacumi, z organizácie e-PISCO, venujúcej sa zemetraseniam, sa domnieva, že „hlbokomorské ryby žijúce v blízkosti morského dna sú citlivejšie na pohyby aktívnych zlomov, ako ryby v blízkosti morskej hladiny“ .
Nahlásiť chybu v článku