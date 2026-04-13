Slovák porovnal, ako sa žilo z priemerného platu v roku 1993 a ako sa žije teraz: Výsledok vás prekvapí

Možno aj vy máte vo svojom okolí niekoho, kto si rád povzdychne, ako bolo v minulosti dobre, žilo sa krajšie a ľahšie. Slovák sa rozhodol, že sa na veci pozrie trochu podrobnejšie. Aká je realita?
Naozaj dnes priemerný Slovák nedokáže vyžiť z platu?
Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom sa Slovák pohoršuje nad ľuďmi, podľa ktorých sme sa v minulosti mali lepšie a dnes sú ľudia otroci pracujúci za pár drobných. Kedysi vraj rodina vyžila z jedného platu, no dnes nestačia ani dva. „Tak som sa pustil do rešeršovania. Vybral som si rok 1993, lebo verím, že tam sú ešte ako-tak spoľahlivé dáta,“ píše nahnevaný Slovák.
Z údajov, ku ktorým sa dopátral, vyplýva, že v roku 1993 predstavovala priemerná mzda 5 379 korún, čo by bolo menej ako 179 eur (pozreli sme sa na to, aká suma by to bola, ak zohľadníme aj infláciu a ďalšie faktory a dostávame sa na sumu odhadom 600 až 700 eur). Dnes je priemerná mzda na úrovni 1 739 eur.
Samozrejme, porovnávanie nie je také ľahké. Vtedy mali podľa autora príspevku ľudia menej, no nejako vyžili. Dnes sme na tom po finančnej stránke síce lepšie, no akosi to tak predsa len nie je. „Problém je nasledovný: Ako stúpajú platy, ľudia si zvyšujú štandard. Je úplne jedno, kto vyhrá voľby. Ak sa mu aj podarí zvýšiť plat, tak to ľudia aj tak prekonzumujú, a to na hlúposti,“ myslí si.
