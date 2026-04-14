Štát plánuje zvýšiť pokuty, pretože sa dlho nezvyšovali: Pozrite si, čo má pribudnúť

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Ministerstvo vnútra zároveň navrhuje, aby bola právna úprava účinná od 1. júla 2026.

Za spáchanie priestupkov by sa mali zvýšiť pokuty, pretože sa dlhší čas nezvyšovali. Okrem toho sa má zaviesť aj nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

„Súčasná výška pokút nespĺňa výchovný, represívny a ani preventívny charakter sankcie,“ tvrdí Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré návrh predložilo.

Nová sankcia menších obecných prác

Rezort chce zaviesť rozšírenie okruhu sankcií o novú sankciu menších obecných prác. Zaviesť sa má najmä pre prípady, pri ktorých nie je možné vymôcť pokutu. Stráca sa tak podľa neho účel samotného priestupkového konania.

„Zároveň sa vyskytujú prípady, v ktorých nie je peňažná pokuta dostatočným odstrašujúcim prostriedkom, najmä ak páchateľ priestupku je finančne schopný pokutu uhradiť,“ doplnilo MV. Práca v prospech spoločnosti, v ktorej páchateľ priestupku žije, môže zároveň zvýšiť jeho sociálnu zodpovednosť.

Správny orgán by ich mohol uložiť v rozsahu od 20 do 150 hodín. Mladiství by mohli pracovať od desať do 75 hodín. Páchateľ priestupku by ich musel vykonať do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že tak neurobí, správny orgán by mohol „premeniť“ sankciu alebo jej zvyšok na pokutu.

Ide o žiadaný nástroj aj v prípade mladistvých páchateľov

„Sankcia menších obecných služieb sa javí ako efektívny a žiadaný nástroj aj v prípade mladistvých páchateľov. Z poznatkov z aplikačnej praxe vyplýva, že v prípade uloženej pokuty túto často za mladistvého uhradí jeho zákonný zástupca. V takomto prípade tak nedochádza k naplneniu výchovnej, preventívnej ani represívnej funkcie uloženej sankcie voči mladistvým páchateľom,“ argumentuje rezort v návrhu.

Ilustračná foto: Unsplash

Menšie obecné služby by páchateľ priestupku mohol vykonávať spravidla pre obec či ňou zriadenú organizáciu a v územnom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, a to bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. O uložení tejto sankcie by mal rozhodovať správny orgán. Nemohol by ju uložiť dlhodobo práceneschopnej osobe či osobe so zdravotným postihnutím.

Ministerstvo vnútra zároveň navrhuje, aby bola právna úprava účinná od 1. júla 2026.

V budove STU v Bratislave vznikol požiar. Hasiči evakuujú ľudí nachádzajúcich sa v objekte

