Na oblohe je peklo: Supertajfún útočí, nárazový vietor dosahuje rýchlosť 330 km/h

supertajfún Sinlaku

Ilustračná reprofoto: Google Maps

Michaela Olexová
TASR
Obyvateľom úrady odporučili zabezpečiť si zásoby vody a potravín z dôvodu predpokladaných dlhodobých výpadkov dodávok elektriny.

Supertajfún Sinlaku, doteraz najsilnejší tropický cyklón roku 2026, sa v utorok presunul k Severným Mariánskym ostrovom ležiacom v západnej časti Tichého oceánu, ktoré sú pridruženým štátom USA. Živel, ktorý dosiahol intenzitu ekvivalentnú hurikánu 5. kategórie, prináša ničivý vietor, prívalové zrážky a nebezpečné vlnobitie.

Americký prezident Donald Trump schválil vyhlásenie stavu núdze pre zasiahnuté územia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP a denník Guardian.

Priemerná rýchlosť vetra sprevádzajúceho tajfún Sinlaku dosahuje 280 kilometrov za hodinu, pričom nárazy presahujú rýchlosť 330 km/h.

V najväčšom ohrození sú dva ostrovy

V najväčšom ohrození sú ostrovy Saipan a Tinian, ktoré by mali byť priamo zasiahnuté. Ostrov Guam, kde sa nachádza základňa námorníctva USA, bude vystavený vetru s rýchlosťou 64 až 80 km/h s nárazmi do 105 km/h a riziku záplav, aj keď stred tajfúnu by ho mal minúť. Obyvateľom úrady odporučili zabezpečiť si zásoby vody a potravín z dôvodu predpokladaných dlhodobých výpadkov dodávok elektriny.

Meteorológovia predpovedajú v blízkosti stredu tajfúnu úhrn zrážok v rozmedzí 380 až 635 milimetrov. Pobrežné oblasti hlásia vlny s výškou 13 metrov.

Výskyt supertajfúnu tejto intenzity v polovici apríla je považovaný za veľmi nezvyčajný, pretože ich sezóna sa v Pacifiku začína až v júni.

Koncom týždňa začne postupne slabnúť

Supertajfún Sinlaku vznikol 8. apríla ako tropická depresia a počas nasledujúcich dní prešiel mimoriadne rýchlym vývojom.

Predtým spôsobil značné škody na súostroví Chuuk, ktoré je súčasťou Mikronézie. Po prechode ponad Mariánske ostrovy sa predpokladá, že koncom týždňa začne postupne slabnúť. Stočí sa severovýchodným smerom nad otvorený Tichý oceán.

Sinlaku je druhý tropický cyklón 5. kategórie v roku 2026 po cyklóne Horacio. Ten sa koncom februára vytvoril nad južným Indickým oceánom, mal však krátke trvanie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu

Najnovšie články

