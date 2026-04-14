Na oblohe je peklo: Supertajfún útočí, nárazový vietor dosahuje rýchlosť 330 km/h

Supertajfún Sinlaku, doteraz najsilnejší tropický cyklón roku 2026, sa v utorok presunul k Severným Mariánskym ostrovom ležiacom v západnej časti Tichého oceánu, ktoré sú pridruženým štátom USA. Živel, ktorý dosiahol intenzitu ekvivalentnú hurikánu 5. kategórie, prináša ničivý vietor, prívalové zrážky a nebezpečné vlnobitie.
Americký prezident Donald Trump schválil vyhlásenie stavu núdze pre zasiahnuté územia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP a denník Guardian.
Priemerná rýchlosť vetra sprevádzajúceho tajfún Sinlaku dosahuje 280 kilometrov za hodinu, pričom nárazy presahujú rýchlosť 330 km/h.
V najväčšom ohrození sú ostrovy Saipan a Tinian, ktoré by mali byť priamo zasiahnuté. Ostrov Guam, kde sa nachádza základňa námorníctva USA, bude vystavený vetru s rýchlosťou 64 až 80 km/h s nárazmi do 105 km/h a riziku záplav, aj keď stred tajfúnu by ho mal minúť. Obyvateľom úrady odporučili zabezpečiť si zásoby vody a potravín z dôvodu predpokladaných dlhodobých výpadkov dodávok elektriny.
Powerful Typhoon Sinlaku has struck Saipan in the Northern Mariana Islands, bringing strong winds and severe weather conditions to the region.
Meteorológovia predpovedajú v blízkosti stredu tajfúnu úhrn zrážok v rozmedzí 380 až 635 milimetrov. Pobrežné oblasti hlásia vlny s výškou 13 metrov.
Výskyt supertajfúnu tejto intenzity v polovici apríla je považovaný za veľmi nezvyčajný, pretože ich sezóna sa v Pacifiku začína až v júni.
Supertajfún Sinlaku vznikol 8. apríla ako tropická depresia a počas nasledujúcich dní prešiel mimoriadne rýchlym vývojom.
Super Typhoon #Sinlaku is bearing down on the Northern Mariana Islands, with landfall imminent over Tinian and Saipan. Winds are 240 km/h.
As the sun sets, the eye reveals a "stadium effect", with towering walls of cloud encircling a deceptively calm core just ahead of impact.
Predtým spôsobil značné škody na súostroví Chuuk, ktoré je súčasťou Mikronézie. Po prechode ponad Mariánske ostrovy sa predpokladá, že koncom týždňa začne postupne slabnúť. Stočí sa severovýchodným smerom nad otvorený Tichý oceán.
Sinlaku je druhý tropický cyklón 5. kategórie v roku 2026 po cyklóne Horacio. Ten sa koncom februára vytvoril nad južným Indickým oceánom, mal však krátke trvanie.
