Toto je najstarší krčmový vtip a nikto sa na ňom nesmeje: Ľuďom vŕta v hlavách, snažia sa ho rozlúštiť

Mnohé vtipy sú viazané na situačný humor, čo znamená, že ak ste neboli pri ich zrode alebo nepoznáte kontext, neporozumiete im. Potom sú tu tie, ktoré sú založené na stereotypizácii niekoho alebo niečoho. Ako napríklad o blondínkach či policajtoch. A raz za čas sa objaví aj vtip z minulosti, ktorému akosi dnes už nerozumieme. Na jeden taký upozornil IFL Science.

Ako vysvetľuje portál zameraný na vedu, má ísť o najstarší známy krčmový vtip z našej histórie. No ak si myslíte, že sa na ňom dobre zasmejete, asi vás sklameme. S najväčšou pravdepodobnosťou mu totiž nebudete ani rozumieť, takže žiadny smiech nebude.

Poznáte tie vtipy o tom, ako niekto vojde do baru? V tomto prípade je tým niekým pes.

„Vojde pes do baru a povie: Nič nevidím, otvorím si toto.„

Nikto mu dnes nerozumie

Vtip bol pôvodne napísaný v sumerčine a keď sa preložil do angličtiny, nikto mu nerozumel. Asýriologička Seraina Nett tiež nepozná jeho význam. Domnieva sa však, že by mohlo ísť o slovnú hračku alebo odkaz na slávnu osobnosť, cituje jej slová IFL Science.

Asi vás neprekvapí, že vtip začal kolovať na Twitteri alebo Reddite a ľudia začali viesť búrlivé diskusie v snahe prísť na to, čo znamená.

PopCrush spomína niekoľko teórií, v ktorých sa ľudia zamýšľali napríklad nad tým, že kľúčom bude to, že má pes zatvorené oči. Niekto ich spájal s opitosťou. Diskutovalo sa aj o tom, čo môže znamenať samotný pes. Jednou z možností, čo mal otvoriť, boli podľa súčasných diskusií dvere. Niektorým vŕtalo v hlave aj to, čo chcel vlastne pes dnu vidieť a ak by nešlo o krčmu ale nevestinec, tak mohol vtip razom dostať chlipnejší charakter.

Najvtipnejší vtip všetkých čias podľa vedy

Vtipy sa stali predmetom aj štúdií. Napríklad, pred pár rokmi sa veda rozhodla zistiť, ktorý vtip je zo všetkých najvtipnejší. V roku 2001 psychológ Richard Wiseman načrel do databázy viac ako 40 000 vtipov. Vybral 5 z nich a v priebehu roka požiadal 1,5 milióna ľudí po celom svete, aby ich prostredníctvom stránky LaughLab ohodnotili. Čaro víťazného nespočíva ani v tom, že pri ňom budete praskať od smiechu, ale vyniká tým, že je univerzálny. Nech sa páči!