Jovinečko prezradil, kto mu núkal 30-tisíc eur za podporu Pellegriniho. Ide o známu influencerku

Známy slovenský influencer Jovinečko, vlastným menom Filip Jovanovič, vypovedal pred vyšetrovateľom. Prezradil, že pred prezidentskými voľbami mu volala Zuzana Strausz Plačková.
Ako píše Denník N, mala mu núkať 30-tisíc eur za podporu Petra Pellegriniho. „Nechcel som brať peniaze za vyjadrenie politického názoru,“ vravel vyšetrovateľovi.
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
